Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
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Ему помог неизвестный мужчина
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Сегодня в Астане в многоэтажном жилом доме по улице Сыганак произошло возгорание мебели и личных вещей.
«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили спасатели.
По данным местного паблика, сотрудники полиции и ЧС ищут ищут парня, который залез через балкон и, помог спасти подростка.
Ранее мужчина спас девочку-подростка, которая тонула в озере на курорте Боровое.