Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО

Фото: МЧС РК

Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Сегодня в Астане в многоэтажном жилом доме по улице Сыганак произошло возгорание мебели и личных вещей.

«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили спасатели.

По данным местного паблика, сотрудники полиции и ЧС ищут ищут парня, который залез через балкон и, помог спасти подростка.

Ранее мужчина спас девочку-подростка, которая тонула в озере на курорте Боровое.