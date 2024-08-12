Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ему помог неизвестный мужчина 

Фото: МЧС РК

Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Сегодня в Астане в многоэтажном жилом доме по улице Сыганак произошло возгорание мебели и личных вещей.

«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили спасатели. 

По данным местного паблика, сотрудники полиции и ЧС ищут ищут парня, который залез через балкон и, помог спасти подростка. 

Ранее мужчина спас девочку-подростка, которая тонула в озере на курорте Боровое. 

 

#Астана #пожар #подросток #спасение

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