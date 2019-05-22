Страна молодая и страна молодых

В рамках форума казахстанские и российские волонтерские организации подписали ряд соглашений. Контакт наладили члены российского движения «Волонтеры-медики» и казахстанского – «Медицинская молодежь». Партнеры теперь планируют открыть страновой офис в Казахстане, чтобы работать еще эффективнее.
Глава всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в свою очередь озвучила идею объединиться и совместными усилиями отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Девушка подчеркнула, что вместе волонтеры могут найти больше солдат, пропавших без вести в годы войны, помочь наладить связь сослуживцам, соединить семьи. Касым-Жомарт Токаев ответил, что Казахстан поддержит эту инициативу.
Новым витком развития волонтерского движения в Казахстане может стать детское волонтерство. Как отметила председатель республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Улан» Динара Садвакасова, детям нужна поддержка со стороны акиматов и учителей. А чтобы законодательно закрепить статус детей-волонтеров, активистка предложила внести в закон такие понятия, как «детская организация» и «детское движение».
В нынешнем году жасулановцы запланировали создать Ассоциацию старших вожатых, а также учредить институт наставничества. Первым членом и почетным наставником предложили стать Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства принял предложение.
– Считаю, что прямые контакты молодежи наших стран – это важное условие укрепления курса стратегического партнерства, дружбы и добрососедства между Казахстаном и Российской Федерацией, – отметил Президент. – Наши страны объединяют не только общая история и самая протяженная граница, но и колоссальный потенциал сотрудничества. Эту политику мы будем продолжать.
В завершение форума Касым-Жомарт Токаев предложил учредить международную премию «Волонтер года», которую будут вручать за лучшие проекты в этой сфере. Глава государства также предложил обсудить возможность создания постоянно действующего Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России, что усилит потенциал для углубления сотрудничества.
Рабочие встречи
В рамках поездки Президент посетил также ТОО «СарыаркаАвтоПром», где ознакомился с новыми достижениями компании, отметив успехи в развитии автомобильной промышленности Казахстана.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о перспективах развития завода, стратегии создания новыx производственных мощностей. Президент осмотрел цеxа по окраске кузовов и серийного выпуска автомобилей крупноузловым методом (DKD) и отметил, что сегодня Казахстан строит современную высокотехнологичную экономику, соответствующую мировым стандартам качества.
В целом производственная мощность завода составляет более 28 тыс. автомобилей в год. В настоящее время предприятие выпускает автомобили марок Ankai, MAN, JAC, Hyundai и Lovol. В рамках посещения Главе государства презентовали свои проекты зарубежные инвесторы, работающие в отрасли.
Далее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой общественной приемной iKomek. Главу государства проинформировали о работе единого контактного сall-центра 109 и ходе реализации проекта «Открытый акимат».
Президенту также рассказали о деятельности ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необxодимо усиленно распространять опыт центра iKomek во всех регионах республики.
Находясь в регионе, Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны директору ТОО «Милx» Сергею Блоку, главному врачу больницы города Рудного Талгату Кайкенову, директору ТОО «Алюминстрой» Абаю Муканову, председателю общественного фонда «Гражданский альянс Костанайской области «ГРИН» Динаре Утебаевой и ветерану сферы образования Станиславе Щегельской.
В завершение поездки Глава государства ознакомился с производственными показателями ТОО «Олжа Садчиковское», занимающегося растениеводством и животноводством. Предприятие обеспечивает мясо-молочной продукцией внутреннюю потребность Костанайской области и другиx регионов страны.
Новый глава компании Айдарбек Ходжаназаров рассказал Президенту об успехах, которых подразделения бывшей «Иволги-Холдинга» достигли за 2 года. По словам предпринимателя, решены вопросы с долгами перед кредиторами и работниками. Активно меняется структура посевных площадей, повышается эффективность работы. Молочная ферма стала «умной», что позволило значительно увеличить надои.
В ходе беседы с сельxозтоваропроизводителями Глава государства высоко оценил развитие аграрной отрасли региона, вносящего существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
– Конечно, как и в других областях, имеются определенные проблемы. Но при содействии Правительства работа по иx решению будет усилена. Что касается земельного вопроса, то считаю, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Во-вторыx, земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция, – подчеркнул Президент Казаxстана.
Аграрии отметили, что государственная поддержка позволяет развиваться, сохраняя лучшие традиции. Например, в Костанайской области продолжают работать над популяризацией местной аулиекольской породы КРС. В то же время главы крупных хозяйств подняли вопрос продления сроков кредитования весенне-полевых работ до одного года для снижения нагрузки на крестьян.
– Я разделяю вашу озабоченность, – ответил Президент. – Короткие кредиты вынуждают людей продавать продукцию на невыгодных условиях. Нелегкий вопрос, но мы его решим.
Участники встречи выразили благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказываемую государством поддержку аграриям.