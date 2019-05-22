Новый этап в развитии волонтерства

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме казахстанско-российской молодежи, главной темой которого стало волонтерство. Перед этим Глава государства осмотрел выставку стартап-проектов и ознакомился с работой центра обслуживания молодежи региона.

Приветствуя участников форума, Глава государства обратил внимание на то, что волонтерство – проявление истинного патриотизма.

– Перефразируя известные строки из песни Виктора Цоя, можно сказать: «Волонтерство – дело молодых, лекарство против морщин», – обратился Касым-Жомарт Токаев к молодым людям, что называется, на их языке. – Казахстан – страна молодая и страна молодых людей! Наша молодежь – движущая сила прогресса. Задача всех государственных органов – создавать условия для успешной самореализации молодых людей, поддерживать добрые начинания.

В 2016 году, напомнил Президент, был принят Закон «О волонтерской деятельности», закре­пивший статус волонтеров, их права, обязанности и меры государственной под­держки. В 2017-м международная специализированная выставка «ЭКСПО» дала старт массовому вовлечению молодежи в волонтерское движение.

– Нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане, – отметил Глава государства.

В частности, Касым-Жомарт Токаев рассказал об основных мероприятиях, проводимых в рамкаx Года молодежи.

– Программа развития молодежных бизнес-инициатив «Жас кәсіпкер» позволяет поддерживать стартапы в ключевых секторах экономики. Решаются проблемы неустроенной молодежи, не имею­щей работы и образования. Вводятся специальные программы по трудоустройству, прежде всего молодых людей без трудового опыта. Будет усилена поддерж­ка квалифицированных молодых специалистов, – отметил Глава государства, призвав лидеров волонтерского движения активно участвовать в решении масштабныx социальныx задач, стоящих перед страной.

В рамках встречи с Президентом участники форума озвучили целый ряд интерес­ных предложений, которые были поддержаны Главой государства. Так, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким отметила, что благодаря крупным международным событиям, которые прошли в Казахстане в последние годы, в стране сформировался пул волонтеров. Поддержка государства ускорила этот процесс.

Она высказала предложение об объявлении 2020 года Годом волонтеров. Идею Президент одобрил и подчеркнул, что поддерживать волонтерское движение в Казахстане будут и впредь.

– Выступая перед вами, даю поручение Правительству и акимам областей всячески поддерживать волонтерское движение, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Сегодня необходимо сформировать государственный соцзаказ на массовую подготовку лидеров-волонтеров, которые смогут привлечь в добровольничество креативно мыслящих людей. Нужно грамотно вести информационную политику, работать в социальных сетях. Многие гражданские инициативы зарождаются именно в соцсетях. Неравнодушные люди предлагают значимые идеи и проекты. Мы должны обратить на них внимание и всячески поддерживать.