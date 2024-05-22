Упрощенный таможенный коридор создают участники Организации тюркских государств

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, соглашение совершено в Самарканде 11 ноября 2022 года.
Основной целью документа является повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещающихся между государствами – членами Организации тюркских государств путем обеспечения развития упрощенного таможенного коридора.
«В рамках соглашения вводятся такие понятия, как «упрощенный таможенный коридор» и «торговые операторы». Упрощенный таможенный коридор (УТК) – это электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле между указанными государствами, открытая для использования на добровольной основе и которая может использоваться на всех видах транспорта», - говорится в заключении.
Согласно соглашению, торговые операторы – лица, предоставляющие достоверную информацию о товарах и транспортных средствах, участвующие в упрощенном коридоре и завершающие таможенное процедуры в соответствии с положениями соглашения.
Обмен информацией будет производиться по грузам, осуществляемым торговыми операторами, пользующимися упрощенным таможенным коридором, и на добровольной основе.
«Торговым операторам в рамках УТК будут предоставлены такие льготы, как приоритетный порядок таможенного оформления в пунктах пропуска, упрощенные таможенные формальности, где это возможно, включая отдельные полосы движения, позволяющие сократить время оформления, а также неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска (назначения), за исключением случаев, когда выявлен риск нарушения таможенных законодательств государств сторон», - отмечается в заключении к закону.