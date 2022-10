Страны Персидского залива поддержали решение о сокращении добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет Attaqa, страны отвергают обвинения США в отношении Саудовской Аравии в оказании давления относительно данного вопроса и считают, что сокращение добычи нефти выгодно на фоне состояния мировых рынков.

Так, министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил указал после встречи ОПЕК+, что соглашение стабилизирует мировые рынки и поддержит цены на нефть. По его оценке, решение о снижении добычи нефти было принято после обсуждения событий и вызовов, стоящих перед мировым рынком.

Исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Мухаммад Абдель Латиф аль-Фарес добавил, что это позитивно отразится на нефтяных рынках. Страны приняли это решение не с намерением установить контроль, а, скорее, из принципа стремления достичь рыночного баланса, полагает представитель Кувейта.

Ранее генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейса назвал решение стран снизить добычу нефти верным. Но конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+.

Организация стран — экспортеров нефти ( The Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 года в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в столице Австрии — Вене.

Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей. Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.