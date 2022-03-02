Страны СНГ будут обмениваться персональными данными о гражданах

Международное сотрудничество , Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Представляя документ депутатам, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев напомнил, что разработка этого соглашения вызвана необходимостью создания правовых основ для обмена такой информацией между компетентными органами государств СНГ. Соглашение подписано 18 декабря 2020 года на заседании совета глав государств.

«Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества о наличии, отсутствии гражданства; выданных документах, удостоверяющих личность, лиц, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах; недвижимом имуществе либо обязательств имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности», - отметил он. 

По его словам, информация будет истребоваться уполномоченными органами через направление запросов, при этом сроки не должны превышать со дня его получения. Это особенно актуально в целях исключения двойного гражданства.

Кроме того, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране; установления местопроживания человека за границей. Сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи. При этом соглашением определены условия конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для отказа предоставления сведений.

«Ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия компетентных органов стран СНГ. Проект закона ратификации соглашения согласован со всеми заинтересованными госорганами, и его принятие не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат», - сказал он.

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