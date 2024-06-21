Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане

Международное сотрудничество, Энергетика
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Дана Аменова
Корреспондент

Под председательством Казахстана состоялось четвертое совещание министров энергетики государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба Минэнерго

Главы энергетических ведомств стран ШОС рассмотрели и одобрили Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года, предложенную к разработке по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках заседания Совета глав государств-членов ШОС 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.

Документ определяет ключевые направления сотрудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере до 2030 года, включая перспективы развития транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов, формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли, модернизацию традиционных источников энергии, системное совершенствование отрасли; развитие инновационных технологий и науки в области использования ВИЭ, развитие водородной энергетики; поиск новых решений в сфере энергосбережения и повышение энергоэффективности.

«В утверждаемой стратегии мы достигли единого мнения о необходимости ведения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в соответствии с национальными условиями стран ШОС», – отметил министр Алмасадам Саткалиев.

Также главы энергетических ведомств обсудили стратегические подходы развития энергетического сотрудничества, содействие развитию новых подходов и выработке конкретных решений, направленных на обеспечение устойчивости и развития энергетического сектора государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС.

Министры обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития глобальной и региональной энергетической повестки, обсудили развитие энергетической отрасли, в частности возможности привлечения инвестиций и финансирования для осуществления проектов и программ в данной области.

Сегодня ШОС составляет около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42 % населения планеты. Энергетическая сфера считается крайне важной в рамках сотрудничества государств-членов ШОС, так как она содействует развитию всех отраслей взаимодействия, в частности экономической сферы. ШОС объединяет крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов, отметили в Минэнерго.

#Астана #сотрудничество #ШОС #Минэнерго #энергетика #стратегия

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