Стрелявшего из окна многоэтажки алматинца ищет полиция
109
Его накажут в соответствии с законом
В Сети появилось видео, где молодой человек открывает окно в одном из жилых комплексов и стреляет из пистолета, передает Kazpravda.kz.
Видео опубликовали на Telegram-канале Egovpress. По данным канала, действие происходит в Алматы.
Редакция обратилась за комментарием в ДП мегаполиса.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту управлением местной полицейской службы проводится проверка. Фигурант непременно будет установлен и привлечен к ответственности, в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.