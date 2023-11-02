Стрелявшего из окна многоэтажки алматинца ищет полиция

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Его накажут в соответствии с законом

Фото: Kazpravda.kz

В Сети появилось видео, где молодой человек открывает окно в одном из жилых комплексов и стреляет из пистолета, передает Kazpravda.kz

Видео опубликовали на Telegram-канале  Egovpress. По данным канала, действие происходит в Алматы.

Редакция обратилась за комментарием в ДП мегаполиса.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту управлением местной полицейской службы проводится проверка. Фигурант непременно будет установлен и привлечен к ответственности, в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

#полиция #поиск #Алматы #стрельба #оружие

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