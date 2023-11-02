Стрелявшего из окна многоэтажки алматинца ищет полиция

Его накажут в соответствии с законом

Фото: Kazpravda.kz

В Сети появилось видео, где молодой человек открывает окно в одном из жилых комплексов и стреляет из пистолета, передает Kazpravda.kz.

Видео опубликовали на Telegram-канале Egovpress. По данным канала, действие происходит в Алматы.

Редакция обратилась за комментарием в ДП мегаполиса.