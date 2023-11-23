Строим дороги и аэропорты

Удобное географическое расположение Казахстана позволяет успешно осуществлять автомобильные и авиаперевозки как в региональном, так и в глобальном масштабах.
Большие перспективы
Отдельный пункт предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева был посвящен возможностям расширения транспортных коридоров и транзитным перспективам страны.
«Мы должны построить новые качественные дороги, склады, портовые мощности, обеспечить отрасль локомотивами, фурами, контейнерами. Государство увеличит грузооборот и пропускную способность транзитных коридоров. Это придаст импульс привлечению крупных инвестиций в экономику страны», – отмечено в документе.
Как заметила на одном из недавних форумов в Астане заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева, Казахстан имеет прямой доступ к рынку емкостью более чем 1 млрд потребителей, включая население стран Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Появляются новые возможности в области транспорта и логистики.
Все более важным в новой геополитической реальности становится «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут) как самый короткий и наиболее устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. В прошлом году грузопоток по нему удвоился и достиг 1,7 млн тонн, а в нынешнем, по прогнозам, должен превысить 3,5 млн тонн.
В соответствии с поручением Главы государства 30 декабря 2022 года была утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030-го. В результате ее реализации объемы транзита через территорию нашей страны увеличатся до 35 млн тонн, появятся приграничные торговые хабы и региональные транзитные авиахабы, обновится подвижной состав, будут реализованы меры по развитию транспортной отрасли.