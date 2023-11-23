Строим дороги и аэропорты

Большие перспективы

Отдельный пункт предвыборной прог­раммы Касым-Жомарта Токаева был посвящен возможностям расширения транспортных коридоров и транзитным перспективам страны.

«Мы должны построить новые качественные дороги, склады, портовые мощности, обеспечить отрасль локомотивами, фурами, контейнерами. Государство увеличит грузооборот и пропускную способность транзитных коридоров. Это придаст импульс привлечению крупных инвестиций в экономику страны», – отмечено в документе.

Как заметила на одном из недавних форумов в Астане заместитель минист­ра иностранных дел РК Назира Нурбае­ва, Казахстан имеет прямой доступ к рынку емкостью более чем 1 млрд потребителей, включая население стран Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Появляются новые возможности в области транс­порта и логистики.

Все более важным в новой геополитической реальности становится «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный марш­рут) как самый короткий и наиболее устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. В прошлом году грузопоток по нему удвоился и достиг 1,7 млн тонн, а в нынешнем, по прогнозам, должен превысить 3,5 млн тонн.

В соответствии с поручением Главы государства 30 декабря 2022 года была утверждена Концепция развития транс­портно-логистического потенциала РК до 2030-го. В результате ее реализации объемы транзита через территорию нашей страны увеличатся до 35 млн тонн, появятся приграничные торговые хабы и региональные транзитные авиахабы, обновится подвижной состав, будут реализованы меры по развитию транспортной отрасли.

Не только количество, но и качество

По информации недавно соз­данного Министерства транспорта РК, общий объем транзитных перевозок через Казахстан по итогам 8 месяцев 2023-го составил 20,7 млн тонн, что на 25% выше показателя прошлого года. Из них львиная доля приходится на железную дорогу, но почти 2,3 млн тонн перевезено автомобильным транспортом.

По территории Казахстана проходят восемь международных автомобильных коридоров, общая протяженность которых составляет 13,2 тыс. км. Почти 3 тыс. км из них приходится на дорогу Западная Европа – Западный Китай, полная реконструкция которой проведена в 2009–2017 годах. В связи с приростом транспортных потоков планируется реконструировать и перевести в I категорию 272 км этой трассы до 2025-го и 461 км до 2030 года.

Полностью реконструирован коридор Астана – Костанай – граница РФ на Челябинск протяженностью 830 км. В связи с увеличением интенсивности движения планируется перевести его на I техническую категорию. В коридоре Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск – граница РФ на Курган идет реконструкция участка от Петропавловска до границы с завершением ее в 2024 году.

Одним из основных маршрутов восточного региона, по которому осуществляется транзит из Китая в Европу, является коридор граница КНР – Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ на Омск протяженностью тысяча с лишним километров. Транзит из Средней Азии и Китая через Казахстан на Дальний Восток обеспечивает тысяча километров коридора Алматы – Талдыкорган – Калбатау – Семей – граница РФ на Барнаул.

В текущем году запланировано полное завершение реконструкции трассы Актобе – Атырау – граница РФ на Астрахань, а в 2025-м – Атырау – Уральск – граница РФ на Саратов. В рамках дальнейшего развития коридора «ТРАСЕКА» протяженностью 4 016 км с 2025 года планируется строительство автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар.

– В сентябрьском Послании Глава государства поставил задачу превратить Казахстан в транзитный хаб по перевозвке грузов между Европой и ­Азией. В данном контексте нужно увеличить долю транспортной отрасли в структуре ВВП с нынешних 6,4% (в суммарном выражении – 14 млрд долларов) до 9% к 2026 году (до 34 млрд долларов), – отметил на прошлой неделе в ходе брифинга министр транспорта РК Марат Карабаев.

Должны быть реализованы крупные проекты и созданы условия для свободного передвижения грузов, как отечественных, так и транзитных. В основном это касается опять же железной дороги, но есть задачи и для авто- и авиатранспорта.

– Если в прошлом году грузопоток из КНР составил полтора миллиона тонн, то в этом он доведен до четырех миллионов... Автомобильный транспорт со временем, возможно, догонит по объемам и железнодорожный, потому что он более мобильный и гибкий, – сделал перспективное заявление Марат Карабаев.

В данном контексте необходимо сфокусироваться на двух задачах, считает министр. Во-первых, реконстрируировать и модернизировать пункты пропуска, чтобы расширить их возможности. Всего в Казахстане 52 приграничных пункта пропуска, 45 из них требуют модернизации. В следующем году она завершится на девяти и начнется еще на шести.

Во-вторых, необходимо ускорить завершение работ на основных транзитных коридорах, это участки Астана – Алматы, Атырау – Астрахань и Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

– По всем этим долгостроям в текущем году обеспечен проезд, а в следующем будет обеспечен ввод в эксплуатацию. Чем отличается проезд от ввода? Проезд – это нижний слой, по нему уже можно ехать. В следующем году завершим верхний слой и все работы по благоустройству, – пояснил глава ведомства.

Что касается качества строительства дорог, по поводу которого было немало нареканий со стороны Главы государства, то здесь тоже есть подвижки. Как рассказал министр, автодорожники переходят на применение правил Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC на всех автодорогах страны. Это дает возможность инженерам непосредственно присутствовать на объекте и принимать решения, исходя из текущей обстановки и качества используемых материалов.

Новая форма контрактов будет предполагать также ответственность подрядчика за дорогу и после завершения ее строительства. И самое главное – вводится обязательство для местных дорог, по которым чаще всего и звучат нарекания, о прохождении экспертизы Национального центра качества дорожных активов. Специалисты центра теперь будут контролировать качество используемых материалов в момент строительства не только республиканских, но и местных дорог.

Всего в ближайшие шесть лет Министерство транспорта намерено построить и реконструировать 4,7 тыс. км дорог с общим финансированием в 14,4 млрд долларов. Это 13 участков, включая линии Караганда – Жезказган, обход городов Шымкент и Сарыагаш, Атырау – Доссор, Астана – Костанай – граница РФ, Бейнеу – Шалкар – Ыргыз и другие.

Прорабатывается вопрос привлечения средств международных финансовых институтов. Все это должно довести количество дорог в удовлетворительном состоянии до 95% и выше.

Билеты дешевле, сервис – лучше

А что в авиации? По словам Марата Карабаева, нынче авиаперевозки растут на уровне 27% по сравнению с прошлым годом. Авиакомпании приобретают дополнительные борты, всего их уже почти сотня. Большую работу предстоит провести по авиационной инфраструктуре в крупных городах страны.

Президент в предвыборной программе ратовал за создание в отрасли конкуренции, цель которой хоть и банальна, но очень желаема для казахстанцев – снижение стоимости авиабилетов. Для этого, как сообщил министр транспорта, планируется появление на рынке Казахстана еще одного серьезного игрока.

Речь идет о продаже Qazaq Air и привлечении международной компании. Рассматриваются разные варианты, но более детально – контракт с вьетнамской SOVICO Group. Это лоукостер «VietJet Air», с которой также обсуждается возможность инвестирования в один из аэропортов Казахстана, потенциально – в Актобе.

Стоимость Qazaq Air – 10 млрд долларов, плюс у компании есть долги, которые должен будет покрыть покупатель. Если он все-таки приобретет казахстанскую авиакомпанию, то обещает поставить 50 дополнительных бортов. Так что смена владельца должна пойти только на пользу.

В целом пассажиропоток на воздушном транспорте опережает все прогнозы, демонстрируя стабильный рост. По итогам 2022 года отечественными авиа­компаниями перевезено 11 млн пассажиров, за семь месяцев текущего – уже 7,3 млн.

На 28% увеличилось количест­во обслуженных пассажиров в аэропортах – 14,2 млн человек. За январь – июль обработано 70,7 тыс. тонн грузов, что на 25% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Выполняются международные рейсы в 32 страны по 116 маршрутам с частотой 605 рейсов в неделю. Министерством на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов из Казахстана, по открытию и возобновлению прямого авиасообщения в иностранные государства.

За годы независимости проведена реконструкция взлетно-посадочных полос (ВПП) в 22 аэропортах, пассажирских терминалов – в 16 воздушных гаванях. В 2022 году запущен новый терминал в Уральске, отремонтированы ВПП в Усть-Каменогорске, Ушарале и Урджаре, завершена реконструкция аэровокзального комплекса Костаная.

В рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года предус­мотрена комплексная реконструкция ВПП, периметровых ограждения и дорог, установка и модернизация централизованной заправочной системы, складов ГСМ, замена светосигнального оборудования, специальной техники аэропортов.

Конечно, все упирается в финансирование. Региональные аэропорты и местные исполнительные органы не в состоянии его обеспечить. Минфин же настаивает на финансировании из местного бюджета.

На сегодняшний день рынок внутренних авиаперевозок в рес­публике полностью либерализован, и ограничений по количеству рейсов и направлениям нет. Вмес­те с тем до конца 2027 года продлен режим «открытого неба», согласно которому иностранные авиакомпании могут выполнять полеты в Казахстан без ограничений. В рамках данной работы привлекаются крупные мировые авиакомпании и расширяется география полетов.

При этом вопрос создания аэро­порта-хаба в стране требует масштабной модернизации соответствующей аэропортовой инфраструктуры (включая аэродромы, авиационное оборудование, топливозаправочный комплекс), систем аэронавигационного обеспечения с поэтапным внедрением современных спутниковых технологий, цифровизации, обмена данными и документами, упрощения таможенных процедур, а также бесперебойного обеспечения авиационным топливом с прозрачным механизмом ценообразования.

В целях реализации сентябрьского Послания начата работа по развитию мультимодальных центров в четырех аэропортах страны. По столичному аэропорту в рамках подписанного меморандума привлекается инвестор из ОАЭ – компания Terminals Holding для развития его в качестве мультимодального хаба.

В аэропорту Алматы оперирует турецко-французская компания TAV, которая строит новый пассажирский терминал. Сумма инвестиций превышает 245 млн долларов. Все работы планируется завершить к июлю следую­щего года.

За счет частных инвестиций авиакомпанией «SCAT» продолжается строительство нового терминала аэропорта Шымкента, сумма инвестиций составляет 24 млрд тенге. На базе аэропорта Актобе реализуется ряд проектов, таких как строительство акционерным обществом «Казпоч­та» инновационного почтового терминала площадью 3,2 га с объе­мом инвестиций 2 млрд тенге.

Генеральным планом Актобе предусматривается перенос действующего аэропорта, определено новое месторасположение. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Кроме того, в рамках концепции предусмотрен ряд комплексных мер, по итогам которых инфраструктура и оснащение аэропортов будут приведены в соответствие с требованиями ИКАО и IATA. Продолжится работа по повышению уровня оснащенности радио­техническим, светосигнальным и метеорологическим оборудованием крупных региональных аэропортов в соответствии с требованиями категории ИКАО. Будут модернизированы и расширены ВПП, перроны, скоростные рулежные дорожки, внедрены современные и перспективные технологии аэронавигации.

Что касается транспортных грузоперевозок через аэропорты Казахстана, то есть три основных сдерживающих фактора в развитии этого направления. Первый – изношенность инфраструктуры. Но эта работа, как было сказано, ведется в установленном законодательством порядке, исходя из возможностей государственного бюджета.

Вторая проблема – дефицит авиатоплива. С 2011 года его стоимость в Казахстане не регулируется, а определяется ресурсодержателями нефтепродуктов. В структуре себестоимости авиабилета расходы на топливо составляют порядка 30%, что существенно влияет на конечную цену для пассажиров.

Основным приоритетом транзитных авиакомпаний при выборе маршрута является снижение расходов на авиатопливо, что существенно снижает себестои­мость летного часа.

Из-за дефицита и высокой стои­мости авиатоплива наши аэропорты теряют в конкурентоспособности перед портами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале страны. Не могут наши авиакомпании удовлетворить и растущую потребность в открытии новых международных рейсов из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива.

Напомним, в Казахстане авиатопливо производят три НПЗ – в Шымкенте, Павлодаре и Атырау. Объем внутреннего производства в 2019 году составлял 530 тыс. тонн в год при потреб­лении 648 тыс. тонн. В 2020-м в связи с ограничениями производство и потребление уменьшились до 390 тыс. и 470 тыс. тонн соответственно.

По итогам 2021 года эти цифры выросли до 580 тыс. и 670 тыс. тонн, в 2022-м – до 648 тыс. и 806 тыс. тонн. За 7 месяцев этого года произведено 329 тыс. тонн при потреблении в 467 тыс. тонн.

В целях комплексного решения топливной проблемы, считают в министерстве, уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов необходимо увеличить объем ежегодного производства авиатоплива до 1 млн тонн в год, а также проработать вопросы по диверсификации импорта.

Еще один сдерживающий грузоперевозки небом фактор – длительность таможенных процедур в аэропортах. Нужно упростить таможенные операции в части зачисления денежных средств на счет за таможенное оформление транзитных деклараций, полагают в министерстве, так как это напрямую влияет на сроки доставки грузов.