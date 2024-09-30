«Строительство АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш» - глава Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в ходе заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора Казахстана сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает Kazpravda.kz

Согласно проведённым расчётам, потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш.

«Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоёмы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС. В том числе путем внедрения приборов учета и сбора данных в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что с начала этого года в озеро Балхаш поступило более 12 млрд кубометров воды – необходимый для поддержания оптимального уровня объём.