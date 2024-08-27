Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума

Правительство , АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова с участием ученых и экспертного сообщества были рассмотрены перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По итогам обсуждения вопроса министр энергетики Алмасадам Саткалиев выступил с предложением вынести на рассмотрение проект постановления правительства «О проекте указа президента РК «О проведении республиканского референдума».

Премьер-Министр Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос развития атомной энергетики в Казахстане прорабатывается давно и перспектива данной отрасли очевидна. В стране на сегодня освоен практически полный цикл производства ядерного топлива, наработан опыт использования малых реакторов. Есть соответствующий кадровый потенциал, параллельно с этим ведется подготовка специалистов.

Глава правительства обозначил закономерность перехода на следующий этап развития атомной энергетики. Особенно это актуально сегодня, на фоне растущей нагрузки на энергетическую инфраструктуру страны и наблюдаемом дефиците мощностей.

«Обладая значительной сырьевой базой, мы будет независимы от колебаний цен на уран. Это позволит обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию. Именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. И, конечно же, даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которых у нас нет», — подчеркнул Олжас Бектенов, предложив участникам заседания проголосовать за проект постановления правительства.

Документ был поддержан единогласно. По итогам заседания глава правительства поручил министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа в администрацию президента.

#Правительство #постановление #АЭС

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