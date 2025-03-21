Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК

Проект планируется завершить за 3,5 года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и 3 тыс. - на стадии строительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане запускается строительство завода по производству аммиака и карбамида в рамках заключенного Соглашения об инвестициях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

4 марта текущего года, в ходе встречи с руководством компании ESTA Construction, глава кабмина поручил профильным министерствам в течение двух недель подготовить к подписанию Соглашение об инвестициях для строительства завода по выпуску удобрений.

Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA — компанией «Qazesta Fertilizers Ltd.». Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море. Компания ESTA Construction входит в топ 100 лучших строительных компаний мира.

Стоимость проекта – $1,35 млрд. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и 3 тыс. на стадии строительства.

Производственная мощность завода составит до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год.

Проект направлен на развитие газохимической отрасли, а также на импортозамещение и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только порядка половины спроса. Реализация проекта по созданию собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность страны. Также он будет иметь положительное влияние и на развитие сельского хозяйства.