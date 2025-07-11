Социальные проекты, реализуемые за счет возвращенных активов государству находятся на личном контроле генерального прокурора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

17 июня 2025 года прокурорами Северо-Казахстанской области совместно с представителями местных исполнительных органов проверено строительство сетей водоснабжения в 30 сельских населенных пунктах.

Финансирование осуществляется за счёт активов, возвращенных органами прокуратуры.

Благодаря реализуемым проектам свыше 11 тысяч граждан получат доступ к качественной питьевой воде. Это повысит уровень санитарной безопасности и создаст условия для устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время ведется укладка водопроводных сетей. Завершение строительства планируется до конца текущего года.

Подрядные организации предупреждены о строгом соблюдении сроков и качества выполнения работ.

Всего в Северо-Казахстанской области реализуются 33 проекта за счет возвращенных активов – это действенный механизм развития региона и повышения благосостояния его жителей.