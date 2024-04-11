Студенты приглашают в театр

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Наталия Павлова

В Уральске состоялся III республиканский фестиваль студенческих театров «Үміт-2024»

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Два дня сцена Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского была в распоряжении молодых. Это раньше заядлыми театралами считались зрители зрелого возраста. Сегодня молодежь с удовольствием бежит не только на премьеры: студенты сами организуют театры, пишут сценарии, шьют костюмы, готовят аранжировки и декорации. Более ста студентов из разных регионов страны приняли участие в Республиканском фестивале студенческих театров, где доказали авторитетному жюри, что при желании молодость не уступит в экспрессии артистам со стажем.

Начало фестиваля было положено Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева. В 2022 году театр «Мұрагер» Западно-Казах­станского университета им. М. Утемисова получил Гран-при, приняв эстафету по организации фестиваля в Уральске. Но по ряду причин в прошлом году провести фестиваль в Уральске не удалось, и только сейчас студенческие театры страны съехались в главный город Западно-Казахстанской области.

Мероприятие, прошедшее в честь 220-летия со дня рождения выдающегося казахского поэта и батыра, чье имя носит вуз, призвано в первую очередь способствовать развитию творческих способностей студентов. Фестиваль также направлен на выявление и поддержку молодых талантов, дальнейшее развитие студен­ческого театрального сообщества.

На конкурсной основе зрителям были представлены шесть постановок, отличающихся разнообразием жанров и актуальнос­тью тем. По мнению председателя жюри, актера и режиссера, заслуженного артиста РК Мурата Ахманова, спектакли прошли на высоком уровне. Молодые артисты работали воодушевленно, с полной отдачей. Особо отметил он и выступление вне конкурса хозяев фестиваля – театра «Мұрагер». Известную всем с детства историю по мотивам «Книги джунглей» Редьярда Киплинга зрители увидели в жанре музыкальной драмы. Тонкий юмор диалогов и игра актеров, передающих характер клыкастых и хвостатых обитателей тропического леса, сцены схваток с элементами акробатики, танцы и песни в спектак­ле «Маугли» сопровождались аплодисмен­тами зрителей.

Завершился фестиваль гала-концертом и награждением победителей. Третье место – у театра «Үркер» Казахского национального педагогического университета им. Абая (постановка по произведению Чингиза Айтматова «Алғашқы ұстаз»). Второе место – у театра «Жауқазын» Кызылординского университета им. Коркыт-ата (спектакль «Қаракөз»). Лучшей признана постановка «Ақын мен ажал» теат­ра «Ақжелкен» Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил студент Университета им. Шакарима города Семея Сунгат Магауияулы (мелодрама «Мұнлы муза»). Лучшую женскую роль сыграла студент­ка Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Нурлыгуль Достанова в спектакле «Скелеты в шкафу». Приз зрительских симпатий вручен Береке Калдыбай из студенческого театра «Өнер Жастан» Казахского национального женского педагогического университета. Приза имени С. Кажмуратова за постановку «Мұнлы муза» удостоен руководитель театра «Қаракөз» Талант Еженхан.

#уральск #фестиваль #Үміт-2024 #студенческий театр

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