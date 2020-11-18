Суд по делу о смерти младенца в холодильнике: адвокат Нысанбаева заявил о подмене трупа

В Атырау по делу о смерти младенца в холодильнике на очередном судебном заседании адвокат главного подсудимого Куаныша Нысанбаева Аслан Жолболов сделал громкое заявление. По его убеждению, в ходе следствия при направлении на экспертизу могла произойти подмена трупа младенца потерпевшей Нуржамал Турумбетовой, передает Azh.kz
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"Я хочу сделать заявление о крайней недопустимости определенных доказательств, в частности, заключения комиссионной (вторичной) экспертизы института судебных экспертиз по Карагандинской области. На основании этого заключения строятся обвинения моего подзащитного Нысанбаева в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренной статьей 99 УК РК", – сказал Жолболов.
Но для начала он остановился на первичной экспертизе института судебных экспертиз по Западно-Казахстанской области. По его мнению, тут тоже имеются спорные вопросы. Согласно материалам уголовного дела, труп младенца после экспертизы был доставлен из Уральска обратно в Атырау 30 сентября 2019 года и в тот же день возвращен родителям. Однако, по словам Жолболова, 7 сентября 2020 года в суде уральские эксперты дали ответ, что вместе с заключением атырауские антикоррупционщики забрали 11 октября 2019 года.
"Мой коллега адвокат Жамбыл Мукашев неоднократно говорил об этом несоответствии, но суд не принял это во внимание. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на заключение комиссионной экспертизы, проведённой в Караганде. 9 октября этого года я направил в Центр судебных экспертиз МЮ РК адвокатский запрос – должен ли соответствовать номер, присвоенный объекту исследования, номеру в заключении экспертизы? На что получил положительный ответ. Теперь смотрите: номер, присвоенный объекту исследования – №14-651/23-3-257K. Это обозначает следующее: 14-651 – порядковый номер регистрации объекта исследования, то есть поступившего трупа младенца Турумбетовой согласно журналу регистрации. 23-3 – это шифры экспертизы, 257K – номер комиссионной экспертизы.
Между тем согласно фото, приложенным к заключению, объектом исследования был материал за номером 14-652/23-3/257K. Цифра не сходится – по моему мнению, это означает, что труп был другой. Не знаю, ошибка это что-то другое, но далее за №14-652 зарегистрирован материал, назначенный той же следственной-оперативной группой в отношении трупа младенца другой роженицы, Айтмуратовой. Далее следует материал за №14-563 Розы Молдагалиевой. Кто такая Айтмуратова, нам неизвестно, в материалах этого уголовного дела она не фигурирует. Учитывая вышеизложенное, считаю, что объект исследования был другой. Выводы делать суду", – сказал Жолболов.
Кроме того, он считает, что при опечатывании контейнера были допущены грубые нарушения, которые опять же вызывают подозрение в том, что исследовался не труп младенца Турумбетовой.
"Учитывая эти противоречия, я ходатайствую признать заключение комплексной судебной экспертизы за номером 14-651/23-3-257K от 20 декабря 2019 недопустимым доказательством по делу. А также вынужден в данном случае сделать заявление о подмене трупа ребенка – объекта судебно-медицинского исследования.Кем это было сделано, для каких целей, надлежит выяснять, думаю, уполномоченным органам", - добавил адвокат.
Судья Гульмира Даулетова попросила передать документы для ознакомления прокурору Нуржану Жангерееву. Второго прокурора, Магомеда Есенболатова судья отстранила от процесса на одном из прошлых заседаний. По словам адвокатов, судья дал отвод прокурору на основании заявления одного из подсудимых – акушера-гинеколога Аскара Каиржана.
Сейчас на этом длительном судебном процессе осталось рассмотреть один эпизод, связанный с подсудимым Нысанбаевым – обвинение по ч. 2 ст. 367 "Дача взятки в значительном размере".
Прения сторон назначены предварительно на 24-26 ноября.
Ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" Антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка
, который "по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив".
Также сообщалось, что одной из причин действий медиков якобы послужили уже заполненные в базе документы
, которые не могли быть откорректированы.
В итоге в отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 20 лет лишения свободы.