Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

По данным береговой охраны, двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Фото: Reuters / Служба береговой охраны Южной Кореи

Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у берегов южнокорейского острова Чеджу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com.

Как информирует агентство Yonhap, зарегистрированное в Гонконге судно Jin Tian, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 км к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджу.

На борту находилось 22 члена экипажа: 14 граждан КНР и 8 - Мьянмы.

По данным береговой охраны, двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.