Судопроизводство должно быть понятным Қазақ тілі 21 марта 2025 г. 7:24 12 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Право отстаивать свои интересы на родном языке первично Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Население Актюбинской области, по данным департамента статистики, превысило 939 тыс. человек, из них 85,5% составляют казахи. Но в судах все еще преобладает русская речь. В итоге имеет место быть языковой барьер для тех, кто добивается справедливого решения по той или иной проблеме. Кто же создает эту проблему – сам человек по незнанию законных прав, адвокат, который должен защищать его интересы, или прокурор? Актуальной теме была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в стенах Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. К участию в дискуссии, кроме опытных судей и будущих юристов, были приглашены прокуроры, адвокаты, а также сотрудники департамента экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу и управления по развитию языков. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Алибек Ахметов начал свое выступление с цитаты Бауыржана Момышулы: «Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту». Смысл сказанного – забыть язык, который мы впитали с молоком матери, все равно, что отказаться от предков и забыть историю. Далее он напомнил содержание меморандума, подписанного в 2019 году по инициативе областного суда с правоохранительными органами с рекомендацией составлять обвинительный акт и протокол на государственном языке с учетом национальности гражданина. Благодаря этому соглашению в 2022 году количество уголовных дел, рассмотренных на государственном языке, составило 53,1%, в 2023 году – 58,3%, в 2024 году – 58,7%. Меняются и показатели по делам об административных правонарушениях, они выросли с 57,9% в 2022-м до 65,45% в 2024 году. – Однако информационная система «Төрелік» показывает, что в прошлом году в суд поступило 20 775 исков по гражданским делам, из них только 5 921 рассмотрено на государственном языке, что составляет 28,5 процента от завершенных дел, – сделал акцент Алибек Молдабекович. Тема применения государственного языка в судебной системе не сходит с повестки дня, она регулярно обсуждается с представителями государственных и правоохранительных органов в ходе конференций, семинаров, круглых столов. К примеру, после встречи с руководством области в мае 2023 года во все региональные госорганы было отправлено уведомление с предложением оформлять иски только на государственном языке. К сожалению, данная мера не дала ожидаемого эффекта. В конце ноября того же года между акиматом области и областным судом был подписан меморандум о сотрудничестве в реализации государственной языковой политики, он предполагал увеличение доли государственного языка в судопроизводстве. По итогам прошлого года от государственных учреждений поступил 2 701 иск, из них 1 310 – на государственном языке. Контроль за исполнением договоренности дает результат. В спорах, рассматриваемых судами, истцами являются граждане и юридические лица. В соответствии с законодательством судопроизводство устанавливается в зависимости от языка, на котором подан иск. При подготовке дела к судебному разбирательству по письменному ходатайству обеих сторон есть возможность изменить язык судопроизводства. В 2024 году в специализированном административном суде Актюбинской области данной возможностью воспользовались по шести административным делам. Тенденция распространяется и на другие суды. Практика показывает, что зачастую адвокаты и юристы, оказывающие правовую помощь по гражданским и административным делам, предпочитают русскоязычную версию законов. На этом фоне достойны признательности инспекция труда, департамент внутреннего государственного аудита, департамент управления земельными ресурсами, предпочитающие ведение проверки документов полностью на государственном языке. – В резолюцию научно-практической конференции Верховного суда Республики Казахстан, прошедшей 23 декабря 2022 года, включены такие аспекты, как обязательное направление процессуальных документов в суд всеми государственными органами на государственном языке, утверждение требования суда, правоохранительных органов о принятии поступающих дел из государственных органов и учреждений полностью на казахском языке и другие, – продолжил председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда. – Хотя законность изменения языка судопроизводства разъясняется, в большинстве случаев граждане не пользуются этим правом, поскольку их представители хотят, чтобы дело велось на официальном языке. Из почти 48 тысяч судебных дел, рассмотренных в областных судах в 2024 году, только 22 719 были рассмотрены на государственном языке. Считаю, необходимо, чтобы судебная власть и уполномоченные органы совместно работали над этим направлением и принимали конкретные меры. В отношении руководителей госучреждений, прокуроров, сотрудников органов внутренних дел, адвокатов, юридических консультантов и судебных экспертов судьями области за нарушение языкового законодательства за последние три года вынесено 82 частных постановления и частных определения. Большая часть касается дел об уголовных и административных правонарушениях. На его взгляд, в целом в судебной практике республики наблюдается увеличение количества завершенных дел на государственном языке. С большим интересом было воспринято участниками круглого стола выступление заведующей кафедры «Юриспруденция» Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова, PhD Айнур Нурутдиновой, она поделилась некоторыми проблемами юридической лингвистики, которые встречаются при обучении будущих специалистов. – Для успешной деятельности важно умело и уместно применять профессиональные термины на практике как на казахском, так и на русском языках, устно и письменно. Юридические документы – а это контракты, иски, заявления, заключения – требуют ясности, структурированности. Важна также культура речи юристов, – отметила спикер. В настоящее время в АРУ на бакалавриате в казахских группах обучаются 435 студентов, в русских – 107. Все же, несмотря на такую разницу, русский язык применяется ощутимо чаще. Видимо, сказывается дефицит правовой терминологии на казахском языке, что затрудняет точный перевод и использование. Большинство заимствований происходит из латинского, греческого, французского, английского, немецкого, русского языков. Они позволяют четко определить многие явления института права. – Отсутствие систематизированных ресурсов, низкий уровень электронной базы данных на государственном языке по правовым дисциплинам способствуют интерпретациям юридических терминов среди студентов и преподавателей. Различные толкования, унификация понятий вызывают путаницу, – отметила Айнур Жарылгасыновна. На ее взгляд, выпускники, обучавшиеся на казахском языке, сталкиваются с трудностями в профессиональной деятельности вследствие ведения правовых документов и юридических актов на русском языке. Из-за этого им трудно устроиться на работу. Отсюда еще одна необходимость повышения статуса казахского языка в области права, пропаганды его использования среди юристов. Актуально создание единого словаря терминов, публикации унифицированных объяснений правовых терминов на казахском языке, что возможно при совместной работе с лингвистами. Следующий шаг – использование современных технологий, разработка программного обеспечения или онлайн-платформ, которые помогут юристам найти необходимые термины и их переводы. – Качественное образование и подготовка специалистов, владеющих казахским языком на профессиональном уровне, не только укрепит позиции государственного языка, но и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда, – резюмировала педагог. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык