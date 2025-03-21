Судопроизводство должно быть понятным

Қазақ тілі
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Право отстаивать свои интересы на родном языке первично

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Население Актюбинской области, по данным департамента статистики, превысило 939 тыс. человек, из них 85,5% составляют казахи. Но в судах все еще преобладает русская речь. В итоге имеет место быть языковой барьер для тех, кто добивается справедливого решения по той или иной проблеме. Кто же создает эту проблему – сам человек по незнанию законных прав, адвокат, который должен защищать его интересы, или прокурор?

Актуальной теме была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в стенах Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. К участию в дискус­сии, кроме опытных судей и будущих юристов, были приглашены прокуроры, адвокаты, а также сотрудники департамента экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу и управления по развитию языков.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Алибек Ахметов начал свое выступление с цитаты Бауыржана Момышулы: «Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-баба­мызды, тарихымызды ұмыту». Смысл сказанного – забыть язык, который мы впитали с молоком матери, все равно, что отказаться от предков и забыть историю.

Далее он напомнил содержание меморандума, подписанного в 2019 году по инициативе областного суда с правоохранительными органами с рекомендацией составлять обвинительный акт и протокол на государственном языке с учетом национальности гражданина. Благодаря этому согла­шению в 2022 году количест­во уголовных дел, рассмотренных на государственном языке, составило 53,1%, в 2023 году – 58,3%, в 2024 году – 58,7%. Меняются и показатели по делам об админист­ративных правонарушениях, они выросли с 57,9% в 2022-м до 65,45% в 2024 году.

– Однако информационная сис­тема «Төрелік» показывает, что в прошлом году в суд поступило 20 775 исков по гражданским делам, из них только 5 921 рассмотрено на государственном языке, что составляет 28,5 процента от завершенных дел, – сделал акцент Алибек Молдабекович.

Тема применения государственного языка в судебной системе не сходит с повестки дня, она регулярно обсуждается с представителями государственных и правоохранительных органов в ходе конференций, семинаров, круглых столов. К примеру, после встречи с руководством области в мае 2023 года во все региональные госорганы было отправлено уведомление с предложением оформлять иски только на государственном языке. К сожалению, данная мера не дала ожидаемого эффекта. В конце ноября того же года между акиматом области и областным судом был подписан меморандум о сотрудничестве в реализации государственной языковой политики, он предполагал увеличение доли государственного языка в судопроизводстве. По итогам прошлого года от государственных учреж­дений поступил 2 701 иск, из них 1 310 – на государственном языке. Контроль за исполнением договоренности дает результат.

В спорах, рассматриваемых судами, истцами являются граж­дане и юридические лица. В соответствии с законодательством судопроизводство устанавливается в зависимости от языка, на котором подан иск. При подготовке дела к судебному разбирательству по письменному ходатайству обеих сторон есть возможность изменить язык судопроизводства. В 2024 году в специализированном административном суде Актюбинской области данной возможностью воспользовались по шести адми­нистративным делам. Тенденция распространяется и на другие суды.

Практика показывает, что зачастую адвокаты и юристы, оказывающие правовую помощь по гражданским и административным делам, предпочитают русскоязычную версию законов. На этом фоне достойны признательности инспекция труда, департамент внутреннего государственного аудита, депар­тамент управления земельными ресурсами, предпочитающие ведение проверки документов полностью на государственном языке.

– В резолюцию научно-практической конференции Верховного суда Республики Казахстан, прошедшей 23 декабря 2022 года, включены такие аспекты, как обязательное направление процессуальных документов в суд всеми государственными органами на государственном языке, утверждение требования суда, правоохранительных органов о принятии поступающих дел из государственных органов и учреждений полностью на казахском языке и другие, – продолжил председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда. – Хотя законность изменения языка судопроизводства разъясняется, в большинстве случаев граждане не пользуются этим правом, поскольку их представители хотят, чтобы дело велось на официальном языке. Из почти 48 тысяч судебных дел, рассмотренных в областных судах в 2024 году, только 22 719 были рассмотрены на государственном языке. Считаю, необходимо, чтобы судебная власть и уполномоченные органы совместно работали над этим направлением и принимали конкретные меры. В отношении руководителей госучреждений, прокуроров, сотрудников органов внутренних дел, адвокатов, юридических консультантов и судебных экспертов судьями области за нарушение языкового законодательства за последние три года вынесено 82 частных постановления и частных определения. Большая часть касается дел об уголовных и административных правонарушениях.

На его взгляд, в целом в судебной практике республики наблюдается увеличение количества завершенных дел на государственном языке.

С большим интересом было воспринято участниками круг­лого стола выступ­ление заведующей кафедры «Юриспру­денция» Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова, PhD Айнур Нурутдиновой, она поделилась некоторыми проблемами юридической лингвистики, которые встречаются при обучении будущих специалистов.

– Для успешной деятельности важно умело и уместно применять профессиональные термины на практике как на казахском, так и на русском языках, устно и письменно. Юридические до­кументы – а это контракты, иски, заявления, заключения – требуют ясности, структурированнос­ти. Важна также культура речи юристов, – отметила спикер.

В настоящее время в АРУ на бакалавриате в казахских группах обучаются 435 студентов, в русских – 107. Все же, несмотря на такую разницу, русский язык применяется ощутимо чаще. Видимо, сказывается дефицит правовой терминологии на казахском языке, что затрудняет точный перевод и использование. Большинство заимствований происходит из латинского, греческого, французского, английского,­ немецкого, русского языков. Они позволяют четко определить многие явления института права.

– Отсутствие систематизированных ресурсов, низкий уровень электронной базы данных на государственном языке по правовым дисциплинам способствуют интерпретациям юридических терминов среди студентов и преподавателей. Различные толкования, унификация понятий вызывают путаницу, – отметила Айнур Жарылгасыновна.

На ее взгляд, выпускники, обу­чавшиеся на казахском языке, сталкиваются с трудностями в профессиональной деятельности вследствие ведения правовых документов и юридичес­ких актов на русском языке. Из-за этого им трудно устроиться на работу. Отсюда еще одна необходимость повышения статуса казахского языка в области права, пропаганды его использования среди юристов. Актуально создание единого словаря терминов, публи­кации унифицированных объяс­нений правовых терминов на казахском языке, что возможно при совместной работе с лингвистами. Следующий шаг – использование современных технологий, разработка программного обеспечения или онлайн-платформ, которые помогут юристам найти необходимые термины и их переводы.

– Качественное образование и подготовка специалистов, владеющих казахским языком на профессиональном уровне, не только укрепит позиции государственного языка, но и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда, – резюмировала педагог.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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