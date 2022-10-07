Супербайки на трассах «Сокола»

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о контракте на проведение гонок в Казахстане.

Первый этап Гран-при в нашей стране состоится уже в 2023 году. Пятилетний контракт предусмат­ривает организацию этапа на гоночном комплексе «Сокол» близ Алматы. Теперь мы сможем здесь увидеть таких суперзвезд в мире автомотоспорта, как шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda Team, француз Фабио Куартараро из Monster Energy Yamaha, опять же испанцы Алекс Эспаргаро и Маверик Виньялес из Aprilia Racing Team Gresini и других.

Первенство планеты по мотогонкам – событие поистине грандиозное для постсоветского пространства. Ранее MotoGP приезжала только в Югославию, Венгрию и Чехию. Казахстан же шел к цели 10 лет – разработку трека между Алматы и Астаной запустили в 2011-м и привлекли к ней контрактора испанских мотогоночных трасс, а также архитектурное бюро Германа Тильке (автора треков для Формулы-1 вроде «Сочи Автодрома», аравийской «Джидды», «Трассы Америк» в Остине, «Ред Булл Ринга» в Австрии, «Марины Бэй» в Сингапуре, «Истанбул-Парка» в Турции и еще десятка проектов).

Для несведущих напомним, что чемпионат мира по мотогонкам Гран-при (World Championship Motorcycle Racing Grand Prix) с 2002 года использует название MotoGP. Серия гоночных Гран-при проводится в трех классах – класс MotoGP является главным и самым престижным соревнованием по шоссейно-кольцевым мотогонкам на гоночных мотоцик­лах. Два младших класса Moto2 и Moto3 являются гонками поддержки для MotoGP, но при этом имеют статус чемпионата мира. Все три класса используют специальные мотоциклы-прототипы, которые отсутствуют в свободной продаже и не разрешены к экс­плуатации на дорогах общего пользования.

Чемпионат впервые был организован в 1949 году Международной федерацией мотоциклетного спорта (FIM) и состоял из пяти классов: 500 см³, 350 см³, 250 см³ и 125 см³, а также класса мотоциклов с колясками и объемом двигателя 600 см³. С того года росли престиж и популярность чемпионата по всему миру, что однако повлияло и на рост расходов команд. В результате FIM приняла правило, которое привязывало количество цилиндров у двигателей к определенному классу: один цилиндр у двигателя 50 см³, два у 125 см³ и 250 см³ и четыре у 350 см³ и 500 см³.

Сезон 2002 года ознаменовывается сменой 500 см³ класса на 990 см³, также меняется название чемпионата и его высшего класса на MotoGP. В 2007-м в целях безопасности FIM принимает решение о снижении объема двигателей класса MotoGP до 800 см³, также вводится ограничение количества используемых шин на гоночный уик-энд. Класс 800 см³ пробыл в чемпионате пять лет и в 2012 году был расширен сразу до 1 000 см³ и таковым остается по сегодняшний день.

Казахстан станет 30-й страной, принимающей Гран-при по мотогонкам с 1949 года, а «Сокол» станет 74-й площадкой, принимающей Гран-при высшего класса.

«Сокол Интернэшнл Рейстрек» – это совершенно новый мотоспортивный комплекс, построенный в самом сердце Центральной Азии. Этот регион станет новым пит-стопом для MotoGP, так как этот вид спорта продолжает расширяться по всему миру, привлекая новые рынки и фанбазы, – говорится в сообщении организатора MotoGP.

К возведению специальной трассы мирового уровня в нашей стране приступили в 2014-м c надеждой на то, что этап MotoGP состоится уже в 2016-м, однако к сроку сдали и открыли только треки для картинга, дрэга и дрифта. Они принимали локальные и международные заезды. При этом на «Соколе» основали первую частную картинговую академию для детей с 9 лет, а дата сдачи основного трека постоянно сдвигалась – то на 2017-й, то на 2019-й, то на 2021 год. Но теперь все завершено, в том числе и десятилетние переговоры о приезде MotoGP в Казахстан. Трасса получила омологацию (усовершенствование объекта и улучшение технических характеристик) для всех мотогонок и даже автозаез­дов класса «Формулы-3».

Говорят, что наш «Сокол» очень похож на трассу «Сахир» для Гран-при Бахрейна, по крайней мере его основное кольцо. Его протяженность – 4 495 метров, а ширина – 15 метров. Максимальную скорость на трассе хотели довести до 350 км⁄ч, но в итоге ограничились зоной разгона до 300 км⁄ч. Емкость трибун заявлена в 40 тыс. человек, всего же комплекс способен вместить 105 тыс. на одном ивенте.

Также изначально и глобально речь шла о получении категории Grade 1 для проведения в Казахстане не чего-нибудь, а одного из этапов Гран-при «Формулы-1», но это пока фантастика. Зато и меньше требований было теперь уже от MotoGP по зонам безопасности и барьерам (мотоциклам они часто не нужны, а стоят и возводятся очень дорого). В остальном же трек, по мнению специалистов, и правда очень хорош – достаточно скоростных зон, есть несколько шпилек под атаки на торможениях или перекрещивание траекторий, но ничего выдающегося в смысле сложных крэш-тестов для пилотажного мастерства.

Сразу же скажем, что в нашей стране не очень-то интересовались мотогонками ,и в основном специалисты и поклонники автомотоспорта больше следят за автогонками Формулы-1, но теперь ситуация, вероятно, сильно изменится. Стоит отметить, что MotoGP пользуется большой популярностью в мире и имеет огромный туристический потенциал при грамотной организации турнира. Такое состязание может стать знаковым для всего нашего региона.

Для того чтобы понять эту гонку (вернее, расклады на сегодняшний день), давайте остановимся на последнем – 17-м этапе Гран-при Таиланда, который в минувшие выходные прошел на международной трассе Бурирам, рядом с одноименным городом в провинции Бурирам.

Победу в Таиланде одержал португальский гонщик Мигель Оливейра из австрийской команды КТМ. Вторым здесь финишировал представитель Австралии Джек Миллер, выступающий за всемирно известную компанию Ducati, а замкнул тройку сильнейших его сокомандник итальянец Франческо Баньяя.

Лидером общего зачета является француз Фабио Куартараро, представляющий знаменитую японскую компанию Yamaha и имеющий в своем активе 219 очков. На два очка отстает от него Франческо Баньяя, а тройку лидеров замыкает испанец Алекс Эспаргаро, у которого 199 очков.

В зачете производителей супермотоциклов лидирует италь­янский Ducati (201 очко), далее следует японская Yamaha (147), на третьем месте расположилась еще одна итальянская компания Aprilia (126), на четвертом – австрийский KTM (101), на пятом и шестом – японские Suzuki (93) и Honda (81).