Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 июля
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 26 человек.
Лечение от КВИ продолжает получать 26 122 человека (–24 802 КВИ+ и 1 320 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 738 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 384 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 488 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента, на аппарате ИВЛ – 68 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
29.06.2021 г. зафиксировано 88 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 61 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 113, летальных случаев - 990, выздоровевших - 52 344.