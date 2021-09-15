Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 15 сентября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались
64 человека.
На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 75 685 человек (–67 269 + и 8 416 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 335 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 350 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 136 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 350 пациентов, на аппарате ИВЛ – 198 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
13 сентября 2021 года зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 205 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73122, летальных случаев - 4700, выздоровевших - 60006.