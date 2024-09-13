Суточные, бесплатный проезд, возмещение коммунальных услуг для военнослужащих – сенатор

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Про его мнению, в Вооруженных Силах есть нерешенные проблемы, требующие принятия незамедлительных, кардинальных и взвешенных мер.

«Учитывая особые условия прохождения воинской службы, с которыми приходится сталкиваться нашим военнослужащим, назрела острая необходимость ускорения работы по созданию устойчивой системы обеспечения безопасных и комфортных условий воинской службы, предусматривающей полный комплекс моральных и материальных стимулов», - сказал Лукин на пленарном заседании Сената.

Депутат требует ряд социальных льгот для военнослужащих - бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год, бесплатный проезд на общественном транспорте, городского, пригородного и местного сообщения, полевые выплаты, возмещение коммунальных услуг в размере 50%.

Он напомнил, что в действующем законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» в сравнении с законом «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей» и рядом других действовавших в период с 1992 по 2006 годы норм, многие привилегии, льготы и выплаты упразднены либо претерпели изменения не в лучшую сторону.

«К примеру, упразднены ранее действовавшие полевые выплаты (учения, полевые выходы), дополнительные надбавки (разъездной характер работы) в размере 60% суточных от установленных командировочных расходов, а также единовременное денежное вознаграждение при заключении первого контракта. С начала 2000 года отменено право бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, а также бесплатного проезда на городском общественном транспорте, приостановлено обеспечение офицеров и военнослужащих по контракту продовольственным пайком», - сказал депутат.

По его словам, до 1998 года для военнослужащих существовала льгота по возмещению 50% ежемесячной оплаты за коммунальные услуги (электроэнергия, вода, канализация, мусор), вместо которой установлена фиксированная денежная выплата в размере 3 739 тенге, которая не изменялась с 2010 года.