Светскость гарантирована Конституцией

30 августа казахстанский народ традиционно отметит 28 годовщину Основного Закона нашей страны. Это – одно из важнейших событий государственного уровня, ведь именно в Конституции закреплены основы конституционного строя нашего государства, права и свободы человека и гражданина.

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16 декабря 1991 года Республика Казахстан обрела свою историческую независимость. Взяв курс на демократию, Казахстан стал полноправным и уважаемым членом международного сообщества. Во всем мире наше государство снискало славу современного светского государства, что чётко отражено в статье 1 Конституции РК: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы».

Принцип светскости, закрепленный в Конституции страны, детализирован в Законе «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Соответствующие статьи закона отделяют государство от религии и религиозных объединений, что, бесспорно, утверждает светскость Казахстана. Причем принцип светскости изложен в достаточно жесткой редакции, когда от государства отделены не только религиозные объединения, но и религия в целом. В то время как во многих других странах декларируется только отделение государства от религиозных объединений. Эффективное решение президентом и правительством задач, возникающих в религиозной сфере, позволило привести содержание принципа светскости в соответствие с реалиями и тенденциями в религиозной сфере страны и повысить эффективность государственно-конфессиональной политики.

Важно отметить, что светские основы государственного устройства непосредственно обуславливают действующие принципы свободы совести в республике. Светское государство законодательно гарантирует и реально обеспечивает права граждан на свободное исповедание религии, ее распространение и пропаганду.

Свобода совести означает гарантированное законами государства право людей мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, самостоятельно определять свое отношение к религии и совершать действия при условии соблюдения установленной законности и правопорядка.

Граждане Республики Казахстан равны перед законом во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни, независимо от отношения к религии.

Прямое или косвенное ограничение прав или установление каких-либо преимуществ граждан, в зависимости от их отношения к религии, или возбуждение связанных с этим вражды и ненависти, либо оскорбление чувств граждан, а также осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, влекут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан. В Казахстане государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, а также между различными религиозными объединениями.

Вместе с тем, осуществление права на свободу вероисповедания не должно обусловливать или ограничивать общечеловеческие права и обязанности граждан перед государством. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения гражданских обязанностей, за исключением предусмотренных законом случаев.

Светское государство осуществляет правовое регулирование реализации гражданами права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений.

В Казахстане религиозные объединения не являются субъектами политической деятельности, соответственно они не участвуют в государственном управлении, в формировании государственных органов. При этом Конституция Казахстана не допускает деятельность политических партий на религиозной основе.

Отправление религиозных обрядов, культовых церемоний и иных мероприятий, связанных с вероучением, не может проводиться в государственных органах или сопровождать государственную деятельность.

Акты религиозных объединений не могут быть источниками права в Казахстане. Судебная система страны также свободна от влияния религии и не включает в себя юрисдикцию религиозных объединений.

Принцип отделения религиозных объединений от государства не означает исключение религиозных объединений и верующих из общественной жизни. Государство считает верующих полноправными гражданами Казахстана, а религиозные объединения и верующих – важными участниками осуществления социально полезной деятельности: благотворительной, культурно-просветительской, гуманитарной, и сотрудничает с ними в проведении такой деятельности.

Более того, государство стремится привлекать религиозные объединения к решению социальных проблем: алкоголизма и наркомании, профилактики преступности, формирования здорового образа жизни, укрепления семьи, создания высокого духовного и нравственного климата в обществе. Не осуществляя прямое финансирование религиозных объединений, государство может оказывать им помощь в реконструкции, ремонте культовых зданий и сооружений, главным образом тех из них, которые представляют культурную и историческую ценность.

Признавая невмешательство во внутренние дела религиозных объединений и право на религиозную автономию, государство оставляет за собой право реагировать на деятельность верующих и религиозных объединений в случае нарушения ими законодательства Республики Казахстан, причинения ущерба законным интересам граждан, организаций и государства в целом. В таких случаях государством принимаются меры принуждения, предусмотренные законодательством.

Таким образом, светский характер Республики Казахстан, являясь одной из основ конституционного строя, дополняет идеологический и политический плюрализм – духовным многообразием.

В завершение следует подчеркнуть, что в условиях полиэтнического и поликонфессионального государства, каковым является Республика Казахстан, сохранение светских принципов государства приобретает особую актуальность.

В этой связи для обеспечения незыблемости светского принципа развития Казахстана необходимо всеми имеющимися административно-правовыми и уголовно-правовыми мерами защищать его от нападок, в том числе со стороны деструктивных идеологий.

Следует помнить и не забывать, что посягательства на постулаты нашего светского государства – есть посягательства на конституционный строй Казахстана.

Сегодня глобальные проблемы человечества в религиозной сфере ставят Казахстан перед необходимостью постоянного уточнения содержания принципа светскости. И это совершенно справедливо, так как конкретное содержание, как правило, формируется под влиянием таких взаимосвязанных факторов, как традиции страны, в первую очередь религиозные, того объема пространства для маневра как государства, так и религиозных объединений, который предоставлен принципом светскости, причем этот объем постоянно изменяется в связи с глобализацией. А также бесспорно влияние социально-политической и экономической ситуации, которые также постоянно изменяются. В этот список входят и проблемы, которые имеются в религиозной сфере, в частности, вызванные глобальными вызовами и угрозами. Принцип светскости, определенный и предметно-обоснованный таким образом, предоставляет Казахстану реальную возможность эффективного управления сферой государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. И он способствует стабильности нашего общества, которая зависит, в том числе, от межрелигиозного мира и согласия.

В большинстве современных государств право на свободу вероисповедания также осуществляется за счет реализации принципа светскости, конкретные типы и формы которого избираются в соответствии с содержанием государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Таким образом, светский тип государства становится в высокой степени обоснованным и оправданным. И большинство стран являются светскими при широчайшем спектре понимания сущности принципа светскости и многообразии его форм на практике можно наблюдать великое их многообразие: от почти теократии до едва ли не атеизма.

Сегодня Казахстан выгодно отличают межрелигиозное согласие и толерантность в религиозной сфере. В нашей стране толерантность стала осознанным результатом признания важности религии для государства и общества. Государство обязано создавать условия для достаточно самостоятельного функционирования религиозных объединений, а религиозные объединения не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей стороны новых вызовов и угроз обществу и государству. Этого принципа неукоснительно придерживаются в Казахстане, поэтому многие вызовы и угрозы в религиозной сфере удается предотвращать.

Светское поведение исключает недостойные и безнравственные поступки, а также проявление в поведении или во внешнем виде индивидов элементов религиозного или сектантского характера, которые никто в обществе не должен никому навязывать. В то же время сектантские проповедники в большинстве своем всячески стараются максимально вторгнуться в частную жизнь прихожан и максимально видоизменить поведение попавших под их влияние людей, начиная от принудительных рекомендаций о внесении изменений в одежде, пище, ритуалах и заканчивая коррективами мышления, сознания человека.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что светский характер общества позволяет людям жить рядом, несмотря на различия верований, мнений и убеждений. Вот почему сохранить светский характер общества – это благо и необходимость.