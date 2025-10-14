Свобода как духовная потребность Статьи,Главный праздник страны 14 октября 2025 г. 7:00 3 Беседовала Юлия Полонская В Декларации о государственном суверенитете республика впервые заявила о себе как об уникальном, неповторимом субъекте В преддверии Дня Республики о значении декларации мы побеседовали с руководителем Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззатом Тасым. – На первом заседании Национального курултая в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил восстановить статус Дня Республики и отмечать его 25 октября в качестве национального праздника. Какие предпосылки были у этого решения? – Возрождение Дня Республики – не только акт памяти, но и стратегический выбор, укрепляющий гражданскую идентичность и суверенитет. Как отмечал Глава государства, принятие декларации стало первым шагом нашей страны на пути к независимости. Политико-правовое значение декларации 1990 года отмечено и в Законе «О государственном суверенитете РК» (от 16 декабря 1991 года). Тем самым возрождение Дня Республики в праздничном календаре – это символ признания новым поколением своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к государственной независимости. – Какие положения декларации стали наиболее значимыми для формирования государственности? – Нужно отметить, что принятие декларации – не результат стечения обстоятельств, а закономерный процесс, завершивший становление национального самосознания, которое отразило стремление Казахстана к обретению государственной независимости. В этом документе республика впервые заявила о себе как об уникальном, неповторимом субъекте, граждане которого имеют собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего развития. Если перейти непосредственно к основным положениям, то декларация заложила правовые основы казахстанской государственности. В документе были закреплены такие ключевые принципы, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории. Впервые за многовековую историю был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных задач. Казахская ССР получила право на создание собственных внутренних войск, органов государственной безопасности и внутренних дел. При этом президент был признан руководителем страны и главой высшей административно-исполнительной власти. Также ключевой аспект документа – права и свободы всех граждан Казахстана. По сути, это был первый программный акт, юридически очертивший контуры будущей независимой государственности. Он придал легитимность политическим и социальным процессам, которые уже зрели в обществе в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Казахстан обладает непрерывной государственностью, корни которой уходят вглубь истории, а современный этап лишь придал ей новые формы и содержание. Время от времени приходится сталкиваться с нелепыми попытками поставить это под сомнение, но история говорит сама за себя. С принятием декларации о государственном суверенитете были утверждены основы независимого Казахстана – территория, гражданство, субъектность в международных отношениях, государственные символы. Суверенитет и территориальная целостность нашей страны признаны всеми членами ООН. Никто не может посягать на них. Для абсолютного большинства казахстанцев Независимость – главная ценность. В этом чувстве мы едины, и в нем прослеживается связь с нашими далекими предками, чьи жизни и мысли были посвящены достижению Свободы. Без сохранения Независимости мы не можем, в принципе, говорить о дальнейшем развитии государства. Наш путь к свободе длился не одно столетие. И сегодня страна – вновь равноправный член мирового сообщества, как это было во времена казахских ханов Касыма, Хак-Назара, Абылая, которые в свою очередь продолжили традиции государственности Золотой Орды, модернизируя их под политическую реальность. Идеи алашской интеллигенции, сформулированные в начале ХХ века, стали духовным и правовым ориентиром для будущих поколений, стремящихся к свободе, справедливости и национальному суверенитету. Создание автономии Алаш стало уникальным примером того, как казахская интеллигенция стремилась объединить принципы либерализма и традиционные ценности, сформировав первую политическую партию в регионе. Жизнь государства, как и жизнь человека, – это череда вызовов и ответов. Современные реалии с их жесткой геополитической напряженностью и турбулентностью бросают нашему поколению очередной вызов. Замечу: несмотря на прошедшие три десятилетия, основные принципы документа остаются актуальными. Прежде всего это приоритет национальных интересов над внешними влияниями, право на самостоятельное определение внешнеполитического курса, обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности границ, социальная справедливость и равенство граждан перед законом. Сегодня, когда Казахстан сталкивается с новыми вызовами – от глобальной турбулентности в мировой политике до трансформаций в системе региональной безопасности, – именно эти идеи становятся фундаментом для защиты национального суверенитета, укрепления внутренней стабильности и сохранения баланса во внешней политике. – Изменило ли принятие декларации о государственном суверенитете модель взаимодействия государства и общества? – Здесь и сейчас мы формируем не только новые цели развития страны, но и новое пространство ценностей и смыслов, в котором жить нам и нашим потомкам. Кто мы? Этот вопрос стоит перед каждым поколением, и избежать ответа на него не получится ввиду высоких рисков быть потерянными в многообразии мира. В 1990-е Казахстан воспринимали как бывшую советскую республику, игнорируя нашу политическую состоятельность. Сегодня же мы – сообщество свободных эмоционально близких людей, объединенных единством прошлого, реальностью настоящего и готовностью вместе идти в будущее. Мы – граждане Казахстана, и гражданственность должна стать новым осмысленным качеством нации. Декларация о государственном суверенитете сыграла роль концептуального моста от союзной системы к независимому государству. Она сформировала политико-правовую основу для Конституции и в целом для всей эволюции казахстанской государственности. Именно благодаря декларации был закреплен переход к собственной модели развития, основанной на многовекторной внешней политике, приоритете социального единства, межэтнического согласия и сильной президентской власти. Следовательно, декларацию можно рассматривать как первую дорожную карту независимости, которая не только отразила стремления общества, но и задала рамки для формирования уникальной казахстанской модели государственности, опирающейся на баланс традиций и модернизационных вызовов. При этом идею республиканизма можно рассматривать одним из важных принципов государственного строительства. Понятие «республика», являясь частью названия нашего государства, несет в себе глубокий смысл – сопричастность каждого казахстанца к принятым решениям. Первоначальное значение республики в том, что это общее дело, и право принимать решения не должно быть монополизировано узким кругом лиц. Идеалы республики тесно связаны с понятием свободы, и для нас, как нации, она является главным условием для дальнейшего развития. #Казахстан #День Республики