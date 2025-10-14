В преддверии Дня Респуб­лики о значении декларации мы побеседовали с руководителем Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззатом Тасым.

– На первом заседании Национального курултая в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил восстановить статус Дня Республики и отмечать его 25 октября в качестве национального праздника. Какие предпосылки были у этого решения?

– Возрождение Дня Республики – не только акт памяти, но и стратегический выбор, укреп­ляющий гражданскую идентичность и суверенитет. Как отмечал Глава государства, принятие декларации стало первым шагом нашей страны на пути к независимости.

Политико-правовое значение декларации 1990 года отмечено и в Законе «О государственном суверенитете РК» (от 16 декабря 1991 года). Тем самым возрождение Дня Республики в праздничном календаре – это символ признания новым поколением своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к государственной независимости.

– Какие положения декларации стали наиболее значимыми для формирования государственности?

– Нужно отметить, что принятие декларации – не результат стечения обстоятельств, а закономерный процесс, завершивший становление национального самосознания, которое отразило стремление Казахстана к обретению государственной независимости. В этом документе республика впервые заявила о себе как об уникальном, неповторимом субъекте, граждане которого имеют собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего развития.

Если перейти непосредственно к основным положениям, то декларация заложила правовые основы казахстанской государственности. В документе были закреплены такие ключевые принципы, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории. Впервые за многовековую историю был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных задач.

Казахская ССР получила право на создание собственных внут­ренних войск, органов государственной безопасности и внутренних дел. При этом президент был признан руководителем страны и главой высшей административно-исполнительной власти.

Также ключевой аспект документа – права и свободы всех граждан Казахстана. По сути, это был первый программный акт, юридически очертивший контуры будущей независимой государственности. Он придал легитимность политическим и социальным процессам, которые уже зрели в обществе в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Казахстан обладает непрерывной государственностью, корни которой уходят вглубь истории, а современный этап лишь придал ей новые формы и содержание. Время от времени приходится сталкиваться с нелепыми попытками поставить это под сомнение, но история говорит сама за себя.

С принятием декларации о государственном суверенитете были утверждены основы независимого Казахстана – территория, гражданство, субъектность в международных отношениях, государственные символы. Суверенитет и территориальная целостность нашей страны признаны всеми членами ООН. Никто не может посягать на них.

Для абсолютного большинства казахстанцев Независимость – главная ценность. В этом чувстве мы едины, и в нем прослеживается связь с нашими далекими предками, чьи жизни и мысли были посвящены достижению Свободы.

Без сохранения Независимос­ти мы не можем, в принципе, говорить о дальнейшем развитии государства.

Наш путь к свободе длился не одно столетие. И сегодня страна – вновь равноправный член мирового сообщества, как это было во времена казахских ханов Касыма, Хак-Назара, Абылая, которые в свою очередь продолжили традиции государственности Золотой Орды, модернизируя их под политическую реальность.

Идеи алашской интеллигенции, сформулированные в начале ХХ века, стали духовным и правовым ориентиром для будущих поколений, стремящихся к свободе, справедливости и национальному суверенитету. Создание автономии Алаш стало уникальным примером того, как казахская интеллигенция стремилась объединить принципы либерализма и традиционные ценности, сформировав первую политическую партию в регионе.

Жизнь государства, как и жизнь человека, – это череда вызовов и ответов. Современные реалии с их жесткой геополитической напряженностью и турбулентностью бросают нашему поколению очередной вызов.

Замечу: несмотря на прошедшие три десятилетия, основные принципы документа остаются актуальными. Прежде всего это приоритет национальных интересов над внешними влияниями, право на самостоятельное определение внешнеполитического курса, обеспечение территориаль­ной целостности и неприкосновенности границ, социальная справедливость и равенство граждан перед законом.

Сегодня, когда Казахстан сталкивается с новыми вызовами – от глобальной турбулентности в мировой политике до трансформаций в системе региональной безопасности, – именно эти идеи становятся фундаментом для защиты национального суверенитета, укрепления внутренней стабильности и сохранения баланса во внешней политике.

– Изменило ли принятие декларации о государственном суверенитете модель взаимодействия государства и общества?

– Здесь и сейчас мы формируем не только новые цели развития страны, но и новое прост­ранство ценностей и смыслов, в котором жить нам и нашим потомкам. Кто мы? Этот вопрос стоит перед каждым поколением, и избежать ответа на него не получится ввиду высоких рисков быть потерянными в многообразии мира.

В 1990-е Казахстан воспринимали как бывшую советскую республику, игнорируя нашу политическую состоятельность. Сегодня же мы – сообщество свободных эмоционально близких людей, объединенных единством прошлого, реальностью настоящего и готовностью вместе идти в будущее. Мы – граждане Казахстана, и гражданственность должна стать новым осмысленным качеством нации.

Декларация о государственном суверенитете сыграла роль концептуального моста от союзной системы к независимому государству. Она сформировала политико-правовую основу для Конституции и в целом для всей эволюции казахстанской государственности. Именно благодаря декларации был закреплен переход к собственной модели развития, основанной на многовекторной внешней политике, приоритете социального единства, межэтнического согласия и сильной президентской власти.

Следовательно, декларацию можно рассматривать как первую дорожную карту независимос­ти, которая не только отразила стремления общества, но и задала рамки для формирования уникальной казахстанской модели государственности, опирающейся на баланс традиций и модернизационных вызовов.

При этом идею республиканизма можно рассматривать одним из важных принципов государственного строительства.

Понятие «республика», являясь частью названия нашего государства, несет в себе глубокий смысл – сопричастность каждого казахстанца к принятым решениям. Первоначальное значение республики в том, что это общее дело, и право принимать решения не должно быть монополизировано узким кругом лиц.

Идеалы республики тесно связаны с понятием свободы, и для нас, как нации, она является главным условием для дальнейшего развития.