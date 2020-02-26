Своим ходом, или Полицейский переполох

Загадочная «Киа»

Зимним субботним утром возле одного из кафе разыгралось любопытное действо, за которым пристально наблюдали не столько прохожие, сколько посетители кофейни. Она расположена на одной из центральных улиц города, практически сразу же за перекрестком, на котором установлен знак «Остановка запрещена». Тем не менее практически всегда там можно увидеть припаркованные авто, хотя сотрудники местной полицейской службы время от времени и пытаются навести порядок и призвать автовладельцев к ответу.

Так было и на этот раз. Через большие витрины кофейни пуб­лика наблюдала, как подъехал экипаж, и сотрудники полиции проверили документы у водителей припаркованных машин, тут же выписав протоколы об административной ответственности водителям двух автомобилей. Рутинная работа, неизменно вызывающая уважение у горожан за принципиальность полицейских в стремлении навести порядок на улицах города. В общем, ничего особенного.

До тех пор, пока очередь не дошла до автомашины марки «Киа». Как только полицейские взяли у водителя документы, один из посетителей кафе тут же покинул на пару минут заведение, вышел на улицу, что-то сказал сотрудникам полиции и вернулся обратно к остывавшей чашечке кофе. Пуб­лика напряглась, прервала свои кулуарные разговоры, практичес­ки полностью переключившись на события, разворачивающиеся за стеклом.

Полицейские явно не спешили оформить очередной протокол об административной ответственности. Они то садились в свой автомобиль, то снова выходили из него, чтобы осмотреть «Киа» и даже побывать в его салоне. Один из водителей, уже успевший получить на руки протокол об административном правонарушении, даже стал снимать происходящее на видео мобильного телефона, видимо, почувствовав, что будет интересно.

Любители кофе в это время начали вполголоса обсуждать, чья бы это могла быть машина, и кто, собственно, тот самый представительный мужчина, искоса поглядывающий за окно. Автомобиль явно представительского класса: такие за бюджетные деньги покупали для городского акимата и полиции. Вот только на автомобиле были частные номера, что напрочь отметало подобные предположения. Наиболее продвинутые кофеманы даже предположили, что на иномарке установлены поддельные номера!

Между тем время шло, а протокол все еще не был составлен, заставляя даже тех, кто уже все съел и выпил, оставаться на своих местах, чтобы узнать, чем же все-таки закончится эта история. Интерес подстегивало не только то, что предыдущие две машины оформили за каких-то 5–10 минут, а тут уже прошел поч­ти час, но и тот самый мужчина в строгом костюме, еще пару раз выходивший на улицу. Внешне он напоминал одного очень высокопоставленного чиновника.

Неожиданно водитель сел в «Киа», сотрудники полиции – в свой служебный автомобиль и дружно покинули «место происшествия», заставив очевидцев растерянно гадать: что все это значит? Все ждали развязку, но явно не такую.

– Неужели «развели»? – донес­лось удивление из соседнего столика.

Наверняка про «шоу» за стек­лом все посетители кафе вскоре забыли, отправившись по своим делам. Вот только водитель одного из автомобилей, получивший на руки протокол об административном нарушении, тот самый, который снимал видео, не захотел мириться с подобным исходом. Ему не давало покоя, почему его сосед по парковке оказался более удачливым и уехал восвояси, не получив на руки, как и все остальные, «письмо счастья»?!

– Получается, за одно и то же нарушение Правил дорожного движения можно одних наказывать, а других нет? – спрашивает Дуйсен Абишев. – Какие-то двойные стандарты в работе полиции, не так ли? Не отсюда ли разговоры о коррумпированности правоохранительных органов? И не только разговоры, судя по недавно обнародованному рейтингу Агентства по противодействию коррупции.

Дуйсен Абишев оказался не из числа тех граждан, кто любит по любому поводу возмущаться или жаловаться журналистам, но сам предпочитает никаких действий при этом не предпринимать. Автовладелец написал заявление в департамент полиции Шымкента с просьбой провести служебное расследование, чтобы найти ответы на ряд вопросов. В частности, его интересовало: не являются ли действия сотрудников полка патрульной службы укрывательством правонарушения?

Без ответа...

Мне эта история тоже показалась интересной, да и, признаться, распирало любопытство, настолько хотелось узнать, куда же все-таки уехали полицейский экипаж и тот самый владелец «Киа».

Оказалось, на штрафстоянку. Это следует из ответа на официальный запрос, который я направила на имя начальника департамента полиции города Шымкента Ералы Джумаханбетова. Более того, из ответа следует, что «в отношении водителя автомашины марки «Киа», государственный номер 662SHA13, нарушившего правила дорожного движения Республики Казахстан, составлены административные протоколы по двум статьям – 597 части 1 и 590 части 3 КоАП РК».

Для тех, кто не является автолюбителем и не особо дружит с Административным кодексом, поясню, что статья 597 КоАП предполагает наказание за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Куда более интересен второй протокол, составленный в отношении водителя автомашины марки «Киа»: статья 590 КоАП пре­дусматривает ответственность за установку на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака).

Ого! Выходит, что прав был кто-то из посетителей кофейни, предположивший, что на машине может быть установлен поддельный номерной знак и не какая она, дескать, не частная, а служебная.

Жаль только выяснить, кто у нас в городе может позволить себе подобное, мне не удалось. В полиции ответили, что, «согласно Закону «О персональных данных и их защите», сведения о владельце автотранспортного средства являются конфиденциальными и в связи с этим не подлежат разглашению».

– Если эта машина частная, то вполне возможно говорить о защите персональных данных, – комментирует ответ департамента полиции адвокат Еркин Кахаров. – Но если это вдруг служебный автомобиль, принадлежащий какому-нибудь чиновнику, то какая может быть защита персональных данных? На ее обслуживание тратятся народные деньги. Так что важно выяснить все-таки принадлежность автомобиля и отсюда плясать.

Адвокат считает, что независимо от того, частный это автомобиль или государственный, протокол в отношении водителя автомашины марки «Киа» 662SHA13 полицейские обязаны были составить незамедлительно, на той самой стоянке у кафе, как это сделали в отношении остальных водителей. Более того, остается непонятным, почему на автомобиле не стали снимать поддельные номера, которые обязаны были тут же изъять.

Дуйсен Абишев вообще же выдвигает предположение, что протокол в отношении водителя «Киа» могли составить уже после того, как в одной из социальных сетей довольно оперативно появился пост, рассказывающий о ситуации на парковке у кафе, который разместил один из посетителей и очевидцев произошедшего. Пользователь соц­сетей напрямую адресовал вопрос руководству полиции, попросив ответить, почему в отношении водителей последовала разная реакция со стороны полицейских?

Так вот, по мнению Дуйсена Абишева, чтобы «сгладить ситуацию», полицейские тут же поспешили наказать и водителя «Киа». Иначе зачем было уезжать от кафе, заставляя свидетелей ситуации строить домыслы, которые явно не работают на укрепление авторитета полиции среди граждан.

Не берусь судить, так ли это на самом деле. Замечу лишь, что вопрос, прозвучавший в письменном журналистском запросе «когда и кем был составлен протокол об административном правонарушении» в отношении водителя автомобиля «Киа», так и остался без ответа. Не стали в полиции отвечать и еще на ряд вопросов. В частности, меня интересовало, мог ли водитель автомобиля с поддельными номерными знаками своим ходом покинуть место стоянки, почему полицейские не вызвали эвакуатор, или, как вариант, за руль авто не сел один из членов экипажа, чтобы доставить автомобиль на штрафстоянку? Насколько эти действия соответствуют законодательным нормам, возможна ли эксплуатация автомашины при таких обстоятельствах? В том, что подложный номерной знак на указанной автомашине выявили сразу, сомневаться не приходится. Это элементарно и видно при сверке документов. Да и у каждого инспектора теперь есть возможность оперативно установить все необходимые сведения и учетно-регистрационные данные на любое авто с помощью планшета через Интернет.

– Не кажется ли странным вам то, что водителя «Киа» наказали по части 3 статьи 590 КоАП, – обращает мое внимание адвокат Еркин Кахаров. – Четвертый пункт этой же статьи предусматривает ответственность за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком). Разве это не так, если водитель сам приехал на авто к кафе и сам же уехал на нем? А это уже куда более серьезная ответственность. За подобное нарушение законодатель ввел штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. С какой стати сотрудники полиции проявили такую гуманность к нарушителю, наказав его за менее серьезное нарушение, чем он совершил на самом деле? И потом, почему все-таки не составили протокол на месте, а потребовалось для этого ехать на штрафстоянку?

По заявлению Дуйсена Абишева местной полицейской службой департамента полиции Шымкента проведена служебная проверка. Как следует из ответа на журналистский запрос, действия сотрудника полка патрульной полиции признаны правомочными. Примерно такой же ответ получил на свое заявление в полицию и Дуйсен Абишев. Вот только у водителя по-прежнему много вопросов к работе сотрудников местной полицейской службы, которые он уже адресовал руководству управления внутренней службы безопасности полиции и надеется получить на них исчерпывающие и объективные ответы.