Свыше 606 тыс. га сельхозземель вернули государству в Казахстане

Под руководством Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра проведено очередное заседание Рабочей комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, в рамках которой рассмотрены результаты работы межведомственных региональных групп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, с марта текущего года зарегистрировано 224 внеплановых проверки в отношении недобросовестных землепользователей.

Следует отметить, что с начала деятельности Рабочей комиссии государству уже возвращено 606,6 тыс. га сельхозземель.

Вопросы обеспечения населения землями сельхозназначения находятся на особом контроле Правительства и работа в данном направлении будет продолжена, добавили в пресс-службе Премьера.