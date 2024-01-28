Свыше центнера рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

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У подозреваемых изъяли около 107 килограммов частика, сообщает «Ақ Жайық».

Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства при проведении рейдового мероприятия по пресечению фактов браконьерства были остановлены двое мужчин на мотоцикле «Урал» без государственных номеров. Браконьеры были задержаны на берегу реки Шарон в местности Жаркоса Курмангазинского района.

«В мотоцикле обнаружены судак, сазан, жерех, лещ, карась, вобла – всё упаковано в мешки общим весом 107,5 килограмма. Вместе с рыбой были запрещенные орудия лова: сети в количестве шести единиц, багор – три единицы, лом и топор», – прокомментировали в ведомстве.

Предварительный ущерб рыбным ресурсам составляет свыше 663 тыс. тенге.