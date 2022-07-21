Т. Дуйсенова прибыла с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прибыла с рабочей поездкой в Жамбылскую область.

Глава МТСЗН проведет встречи с молодежью, представителями НПО и организаций ветеранов, многодетными матерями и пенсионерами, а также с активом региона.

Также в рамках рабочей поездки Тамара Дуйсенова посетит социально-предпринимательскую корпорацию «Тараз» и ознакомится с пилотным проектом по повышению доходов населения. Кроме того, планируется, что министр ознакомится с работой областного реабилитационного центра для детей с инвалидностью.