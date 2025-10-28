Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году

Общество
4
Айман Аманжолова
корреспондент

Несмотря на растущую напряженность в мире, 73% населения Земли чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в своей стране. Более того, это самый высокий показатель за последние почти два десятилетия. Для сравнения, в 2006 году глобальный показатель ощущения безопасности составлял 63%, и с тех пор он неуклонно рос, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: А.Аманжолова

На инфографике представлены самые безопасные и самые опасные страны мира по данным Глобального отчета Gallup о безопасности за 2025 год. Сингапур демонстрирует наивысший в мире уровень ощущения безопасности, что обусловлено низким уровнем преступности и строгим соблюдением законности и правопорядка.

Фактически, страна получила один из самых высоких результатов за всю историю наблюдений: 98% населения чувствуют себя в безопасности, включая 97% женщин. Для контраста, в США наблюдается гендерный разрыв в 26 процентных пунктов, и по этому критерию безопасными себя чувствуют лишь 58% женщин.

Примечательно, что многие страны Азии и Ближнего Востока занимают высокие места в рейтинге ощущения безопасности: Таджикистан, Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ входят в первую десятку. Норвегия, на восьмом месте, стала единственной европейской страной в этом списке.

В то же время Южная Африка занимает последнее место как наименее безопасная страна в мире. Зачастую ее граждане сталкиваются с риском ограбления или нападения, что связано с крайне неэффективной системой правопорядка и историей насилия в стране. В Латинской Америке самый низкий уровень восприятия безопасности — у Чили, следом за ним располагается Эквадор.

 

#безопасность #рейтинг #население #Таджикистан

