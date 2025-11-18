В финале казахстанец бился против Марата Мавлонова из Узбекистана

Фото: Нургали Жумагазы

Представитель команды Казахстана по таеквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Хасенов стал серебряным призером в весовой категории свыше 82 килограммов.

В финале казахстанец бился против Марата Мавлонова из Узбекистана. Соперник выиграл решающий поединок со счётом 2:0 (4:4, 13:6).