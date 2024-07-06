Так звучит душа

По мнению профессионального музыканта, выпускника Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, директора ­Музыкального колледжа им. Биржана-сал города Кокшетау Саяна Мухамедьярова, Национальный день домбры прекрасен тем, что в нем заложен глубокий смысл. Это праздник, который дает возможность молодежи не забыть природный строй домбры, кобыза, народных кюев, их натуральную звуковую природу. С другой стороны, этот день, наполненный творчеством, помогает выявлять талантливых детей.

Накануне праздника в регионе проходят музыкальные мероприятия, концерты, конкурсы и фестивали, в которых пробуют силы юные сельские домбристы. Самые одаренные из них нередко пополняют ряды студентов музыкального колледжа. Традицион­ным стал и областной конкурс домбристов в самом колледже им. Биржана-сал.

К слову, сам Саян Мухамедьяров – тоже выпускник этого же колледжа. Окончив консерваторию, он вернулся в родные края, так как видел, что на родине выдающихся певцов-композиторов Акана-серэ, Биржана-сал, Укили Ыбырая образовался вакуум в области традиционного певческого образования. Вышло так, что получил образование только исполнитель и продолжатель певческих традиций сал и серэ, любимец публики Кажыбай Жахин, и лишь через десять лет в консерваторию из Кокшетау поступил Саян Мухамедьяров. Отметим, что окончил он вуз с отличием. На все предложения остаться в Алматы отвечал отказом – душа его рвалась домой. Была и мечта: открыть в областном музыкальном колледже класс традиционного пения. Такого в Кокшетау никогда не было, поскольку не было и преподавателей.

Поработав солистом областной филармонии, в 2000 году он получает приглашение возглавить музыкальный колледж. Практически сразу же при поддержке управления образования приступает к подготовке открытия первого в истории учебного заведения класса традиционного пения, или пения с домброй. Первый его выпуск состоялся в 2004 году. И сегодня, по прошествии 20 лет, студенты, окончившие музыкальные академии, возвращаются в родной колледж преподавателями, сами взращивают таланты, которые славят край Кокше на различных сценических площадках.

фото из архива Саяна Мухамедьярова

Как профессионал, влюбленный в казахскую народную музыку, не раз выступавший с домброй на сценах разных стран, Саян Болатович с большой гордостью говорит о том, что наша фольклорная музыка, наши кюи вызывают немалый интерес в мировой музыкальной сфере. А сам он считает, что любовь к народной музыке передалась ему с генами. Отец с матерью музыкантами не были, но, обладая тонким музыкальным слухом, оба неплохо играли на домбре, любили петь. Кстати, все шестеро сыновей Мухамедья­ровых хорошо поют, играют на домбре, гитаре с детства.

Отец с матерью, укачивая их маленькими, напевали им свои любимые народные песни, а дети впитывали, запоминали. Саян Болатович вспомнил, как на одном аульном празднике с участием артистов из района и области ведущий обратился к зрителям: не хочет ли кто-нибудь блеснуть талантом. Ко всеобщему удивлению на сцену выбежал трехлетний сын Болата Мухамедьярова Саян и без запинки исполнил песню Балуана Шолака из семи куплетов. Аулчане вместе с артистами диву давались: как ребенок смог это все запомнить? А он просто ежедневно засыпал под эту песню…

Первым его учителем музыки в начальной школе был уроженец Семея Габдилмажит Елемесов. Прибывший по направлению в аул Өндіріс тогда еще Кзылтуского района, он открыл домбровый кружок. Петь с домброй в пятом классе научил мальчика педагог Марлен Газизов. При подготовке к конкурсам главным его помощником становилась мама. Она умело определяла тональность исполнения, подсказывала, где нужно повысить или понизить голос, какие эмоциональные акценты расставить. В колледже Саяна опекала еще один замечательный педагог – Айнагуль Аубакирова, по сей день работающая в этом коллективе. В консерватории кокшетауский парень учился у народного артиста РК Кайрата Байбосынова, заслуженного дея­теля РК Бекболата Тлеухана и других талантливых педагогов. Одновременно учился и по классу домбры, мастерство исполнения кюя постигая у выдаю­щегося Садуакаса Балмагамбетова, которого в народе называли «Тірі Қазанғап».

Конечно, Саян Мухамедьяров гордится тем, что смог внести свою лепту в развитие в регионе традиционного пения и дом­брового искусства. И сегодня талантливые ученики его учеников уверенно заявляют о себе на ­областных, рес­публиканских и международных конкурсах, покоряя слушателей чудесной музыкой.