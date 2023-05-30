Такая корова нужна!

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Каждая из 270 буренок на молочно-товарной ферме в Ескельдинском районе в сутки способна давать по три ведра молока.

фото Жениса Ыскабая

Но доить их рука не устанет – современное хозяйство полнос­тью автоматизировано.

Из 37 имеющихся в регионе МТФ восемь расположены в Ескельдинском районе. И это не случайно: рядом – областной центр, куда поставляется свежее молоко, а благодатный местный климат способствует заготовке качественных кормов, что является основным условием для получения первосортной продукции.

Одна из современных молочно-товарных ферм находится в селе Кокжазык – с 2021 года здесь успешно действует совместный казахстанско-иранский проект.

Первых коров голштинской породы сюда доставили прямиком из Германии.

– Местный климат им очень хорошо подошел, – рассказывает директор компании Фарид Джахангири. – Сейчас наши коровы дают уже до полутора тонн молока в сутки, в последующем дойдем до двух тонн. «Голштинки» – молочная порода. После первого отела они дают по 20–27 литров с перспективным увеличением.

Черно-белые красавицы по молочной продуктивности считаются признанными лидерами среди всех разновидностей крупного рогатого скота: после второго отела их средний надой составляет 30–35 литров молока. Хорошие показатели порода демонстрирует и в мясном направлении. Уже в возрасте шести­ месяцев бычки-голштинцы достигают размеров местных годовалых телят, рассказывают работники.

Всего на ферме занято 17 местных жителей, ведь большая часть процессов автоматизирована. Всю продукцию забирает один из талдыкорганских молочных заводов.

На сегодня дойное поголовье МТФ уже достигло 270 голов, но на втором этапе проекта их количество планируют увеличить до 440. В расширение бизнеса инвесторы вкладывают около 500 млн тенге. Однако, по словам представителя компании, этого недостаточно, потому фермеры надеются на господдержку в виде льготного кредитования.

– Также для дальнейшего роста важно решить вопрос с собственной кормовой базой, – продолжает Фарид Джахангири. – На сегодня у нас имеется 30 гектаров земли, но этой площади не хватает, поэтому основную часть кормов приходится закупать.

Во-первых, это затратно. А во-вторых, огромное значение имеет качество сена, от которого напрямую зависят как сортность, так и объемы надоя. Наша цель – обеспечивать регион высококачественным натуральным молоком и в перспективе увеличить поголовье до 610 коров.

#молоко #РК #ферма #Ескельдинский район #Кокжазык #МТФ #коровы

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