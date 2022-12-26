Таксист брызнул перцовым баллончиком в лицо пассажирке в Павлодаре

Происшествия , Видеогалерея
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Полиция в городе Павлодаре установила водителя такси, который брызнул перцовым баллончиком в лицо пассажирке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/ti.pavlo

Инцидент, попавший на видео, произошел днем 24 декабря по улице Торайгырова в Павлодаре.

Полиция провела проверку и выяснила, что водитель автомашины Audi в ходе словесного конфликта брызнул перцовым баллончиком в лицо горожанки.

В Instagram-паблике ti.pavlo появились подробности.

"Девушка заказала такси на 2 адреса. На первом адресе ей нужно было забрать вещи. Водитель предупредил, что стоять долго им нельзя. Когда девушка вернулась к машине, водителя там не было. Она подождала, и по его возвращении завязалась словесная перепалка. Пассажирка решила, что дальше с этим водителем не поедет и предложила оплатить половину пути. Того этот вариант категорически не устроил. Тогда девушка сказала, что вообще платить не будет. Мужчина в ответ пояснил из газового баллончика ей в лицо и уехал", – говорится в посте.

В отношении 32-летнего павлодарца возбуждено административное производство по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда здоровью пострадавшей пассажирки. По результатам административный материал в отношении водителя будет направлен суд.

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