Талгат Мусабаев поделился воспоминаниями о своем первом полете
Азамат Сыздыкбаев
Талгат Мусабаев рассказал о своем первом полете в космос, передает Kazpravda.kz. По словам известного в прошлом космонавта, Президент Казахстана всегда очень серьезно относился к космической отрасли.
"Будучи еще председателем Совета Министров Казахской ССР, Нурсултан Назарбаев решил с руководством СССР вопрос о включении в разряд космонавтов казахского летчика Талгата Мусабаева и летчика-испытателя Тохтара Аубакирова. Начатая в советское время программа космических экспериментов была продолжена независимым Казахстаном во время трех полетов в космос летчика-космонавта Мусабаева в 94-м, 98-м и в 2001 годах и полетом в космос летчика Айымбетова в 2015 году", – рассказал он на Международном семинаре "Дни космоса в Казахстане".
Глава государства всегда лично встречал космонавтов на месте приземления космического аппарата – это наиболее ярко отпечаталось в памяти Мусабаева. Он отмечает, что Нурсултан Назарбаев – единственный в мире Президент, который не только провожал на космодроме "Байконур" своих космонавтов, но и встречал их из полета.
"4 ноября 1994 года. Приземлились мы в 77 километрах от Аркалыка. Первой реальной картиной, которую я увидел из окошка аппарата, был идущий по осенней степи Президент. Этот ноябрьский пейзаж аркалыкской степи, такое родное и по-отечески озабоченное лицо Президента, стоящего у этой закопченной капсулы, навсегда запомнились мне, как картинки самых счастливых моментов моей жизни. Еще во время нашего полета Нурсултан Абишевич выходил на связь с нашим экипажем. Нурсултан Абишевич сказал мне тогда: "Я тебе провожал, я тебя и встречу. Давай, работай, молодец!" И он сдержал свое слово", – поделился воспоминаниями Мусабаев.
"Приземлялись мы сложно, так как был боковой ветер, – продолжает он. – Нас ударило очень сильно о землю дном капсулы. Затем она отскочила и ударилась уже люком. Когда нам по рации сообщили, что мы можем расстегнуть ремни, мы попытались встать. Но никто из нас не мог даже оторваться от спинок. Мы настолько отвыкли от собственного веса, что создавалось впечатление, что нам вместо своего веса нужно поднимать тонну. Прямо в скафандре я подошел к Нурсултану Абишевичу и отрапортовал о том, что полет закончен. Он меня обнял и очень тепло поблагодарил".
Как признался космонавт, несмотря на то что вставать самостоятельно после возвращения из космоса было очень тяжело, он всегда старался делать это сам, так как к этому обязывало присутствие Елбасы.
"После всех своих полетов я вставал и шел сам, несмотря на то что длительность полетов составляла 7 месяцев. Это стало моим принципом, тем более что во всех моих трех полетах наш экипаж встречал Президент, ведь Главу государства нужно приветствовать только стоя – я так думаю", – заключил он.