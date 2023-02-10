Танцы дарят дофамин!

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​​​​​​​Асель Муканова

Аргентинское танго успешно применяется в лечении пациентов с болезнью Паркинсона.

Есть прекрасное высказывание Альфреда де Мюссе о том, что «физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не заменит физические упражнения».

В отношении людей с паркинсонизмом это звучит как девиз. Эта болезнь неизлечима, но можно успешно бороться с ее симптомами. И огромную роль в этом играет именно физическая нагрузка.

– Это двигательное расстройство, которое проявляется замедленностью движений, тремором, ухудшением координации. Могут присоединяться когнитивные нарушения. И люди до сих пор, к сожалению, относятся к ней как к болезни особой, которую нельзя показывать, – директор собственной Клиники современной неврологии и нейрореабилитации в Алматы, председатель РОО «Общество двигательных расстройств – Евразия» Чингиз Шашкин знает о болезни Паркинсона все. – Пациенты испытывают стеснение, перестают общаться, да и сама по себе болезнь вызывает апатию, десоциализацию. Методов лечения много – медикаментозная терапия, хирургическое вмешательство. Но очень важный фактор лечения и сохранения качества жизни этих пациентов – двигательная активность.

По законам нейрофизиологии, когда человек самостоятельно двигается, это приводит к активной выработке дофамина, которого и не хватает у этих больных. Поэтому постоянная физическая активность очень важна для поддержания хорошего состояния.

Танготерапия – одна из ее разновидностей. Она помогает восстановить точность и согласованность движений, совершенствовать равновесие. Дополнительный стимул в том, что занятия сопровождаются музыкой, и люди, увлекаясь ритмом танца, будто забывают о болезни, исполняют движения, которые казались невозможными в кабинете врача.

– Танцы – это всегда эмоциональный подъем и хорошее настроение. Когда люди начинают танцевать, происходит бурная выработка дофамина – гормона счастья. Они испытывают значительный прилив энергии. По танготерапии были проведены большие клинические исследования за рубежом, и выяснилось, что она очень эффективна при лечении болезни Паркинсона, – говорит Чингиз Шашкин.

Именно он и тренер по танго Марина Новоточина разработали специальную программу, апробировали ее в своей клинике и благодаря спонсорам в 2019 году обучили нескольких танцоров из регионов, которые, разъехавшись по домам, открыли такие группы. Одна из них успешно функционирует в Астане. Правда, на период пандемии занятия приостанавливались, но с мая прошлого года проходят регулярно.

Ведет группу под наставничеством врача-невролога Раушан Таутановой педагог-хореограф Ярослава Андырова. 32-летнюю изящную девушку пациентки называют исключительно по имени-отчеству и очень лестно отзываются о ней.

– Не все родные так интересуются нашим заболеванием, а Ярослава Сергеевна серьезно его изучает, хочет нам помочь. И я чувствую улучшения! Главное – этот клуб помог мне побороть депрессию. Здесь своя компания, где чувствуешь себя комфортно. Все как родные, и настроение поднимается. Я когда не прихожу, очень скучаю, – делится одна из них.

Представляться они не особо хотят, как и фотографироваться, стесняются своего состояния, того, что не могут двигаться так легко, как раньше. А потому замыкаются в себе, лишаются социальных контактов и связей. Ведь когда-то они жили полноценной жизнью, а теперь элементарные вещи им неподвластны.

– Эта болезнь настолько трудная, что одному человеку не справиться. У каждого есть родственники, которые помогают. Но и мы здесь очень много друг другу даем: уверенность, что не все потеряно, что можно восстановиться, что мы не должны опускать руки. Качество нашей жизни можно улучшить, и мы это делаем! – говорит одна из активисток клуба 73-летняя Татьяна Андреевна.

Она создала чат, где люди общаются, обмениваются опытом, периодически собираются на лекции неврологов или даже в театр. А в апреле к Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона планируется форум, на котором воспитанницы Ярославы Сергеевны намерены станцевать настоящее аргентинское танго!

Хотя, конечно, зрелищность здесь не главное. Пациенты учатся справляться со своим телом, доверять друг другу, да и просто расслабляться.

– Я в принципе люблю помогать людям. Но бывает так, что вы что-то делаете, и мало того, что вам это нравится, вы еще и чувствуете отдачу, и видите результат. Когда твои подопечные растут прямо на глазах, это не сравнится ни с чем! Ты понимаешь, что действительно смог помочь так, что человек меняется в лучшую сторону, – делится тренер по танго. – Эти люди приходят не только потанцевать и получить физическую нагрузку. Они приходят за общением. Не поверите, настолько они добрые и отзывчивые. И хотя старше меня как минимум вдвое, мне с ними интересно, и я сама благодаря этому общению развиваюсь духовно.

Ярослава Сергеевна с благодарностью вспоминает то время, когда ее из многих других танцоров пригласили на обучение в Алматы. По ее словам, было удивительно видеть результаты у некоторых пациентов уже после трех-четырех занятий.

– Они менялись в эмоциональном плане, развивались физически и просто расцветали. Я смотрела на это с открытым ртом, ведь с людьми с заболеваниями раньше я не работала. Хотя мысли такие были, ведь танцы при любых болезнях помогают, – рассказывает хореограф. – Эти методики успешно применяют в США, Украине, а в России даже добавили вальс, и я хочу его попробовать, людям заходит классно. В той же Америке пациенты с такими заболеваниями живут полноценной жизнью, а у нас, к сожалению, закрываются в четырех стенах.

Даже начать заниматься в группе аргентинского танго для многих большая проблема. В основном приводят близкие, как, собственно, я привела свою маму, которой недавно поставили этот нехороший диагноз.

Многие или не знают о танготерапии, или просто стесняются. Но главное, уверена Ярослава Сергеевна, сделать первый шаг. И понять, что жизнь продолжается и ее можно и нужно сделать насыщенной и активной.

Танго дает навыки переноса веса, учит держать баланс, делать шаги в разные стороны. Очень помогает счет: пропадает ступор, и люди идут и работают.

Танец раскрепощает. Доказано, что человеку в день необходимо шесть-восемь объятий, и здесь они их получают. Женщины начинают красиво одеваться, приводить себя в порядок, делать прически, макияж. И идут на занятия, как на праздник. Все это вкупе дает мощный положительный эффект.

– Движение для нас – это наша жизнь. Унывать нельзя! Оптимизм не должен нас покидать, все поправимо, если есть желание, – в один голос твердят особенные танцоры.

И осознание этого важно уже само по себе. Болезнь Паркинсона лишает их важнейшего гормона счастья. И здорово, что есть методы, дарящие это ощущение несмотря ни на что.

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