Таразец сообщил в полицию ложную информацию о теракте

В Центр оперативного управления ОП города Тараз неизвестный сообщил о том, что 33-летняя гражданка направляется в санаторий "Мерке" с взрывчатыми веществами в сумке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе осмотра территории сотрудники отдела районной полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, никаких взрывчатых веществ и подозрительной гражданки не выявили", - проинформировали в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП и районного отдела КНБ задержан 41-летний житель Тараза, который сообщил заведомо ложную информацию о теракте.

Подозреваемый полностью признал вину и водворен в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", добавили в полиции.