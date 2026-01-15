Мы уже привыкли к тому, что коммунальные тарифы неизбежно повышаются. Но бывают и обратные тенденции, когда системные решения, инвестиции и ответственность дают ощутимый результат в пользу людей, точнее, их семейного бюджета. Так, к примеру, в селе Новоишимское плата за отопление снизилась сразу на 36,5%.

– Обеспечение населения теплом остается одной из ключевых социальных задач. В преддверии отопительного сезона на всех цент­ральных и ведомственных котельных были проведены необходимые подготовительные работы. Сегодня объекты работают в штатном режиме, без сбоев, – сообщил журналистам на брифинге в РСК, отчитываясь о работе за год, аким района им. Габита Мусрепова Руслан Анбаев.

Функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии в селе Новоишимское перешли к вновь созданному ГКП «Алпаш». Сто процентов доли в его уставном капитале принадлежит государству.

Большие проблемы долгие годы испытывала котельная в микрорайоне Черемушки. Здание этого теплового источника, находившееся в частной собственности, пребывало в крайне изношенном состоянии. В этой связи было принято решение отказаться от аварийного объекта и установить новую блочно-модульную котельную.

Работы стоимостью 205,9 млн тенге полностью завершены, котельная и оборудование введены в эксплуатацию. Более того, к объекту дополнительно подключили два многоквартирных жилых дома, ранее отапливавшихся по иной, менее надежной схеме.

Параллельно в Новоишимском провели замену труб и комплектующих на теплотрассе, а также отремонтировали котельную в микрорайоне им. Магжана Жумабаева. Общая стоимость этих работ превысила 35 млн тенге.

Итог оказался ощутимым для жителей: тариф за отоп­ление снизился с 372 до 236 тенге за кв. м. Существенную роль в этом сыграла и возможность субсидирования услуг теплоснабжения нового государст­венного коммунального предприя­тия.

Работа в данном направлении продолжается. С 2024 года в селе ведется строи­тельство разводящих тепловых сетей общей стоимостью 2,7 млрд тенге. Подрядчиком выступает ТОО «Даниер». Из-за дефицита финансирования (в пределах около 880 млн тенге) пусконаладочные работы, опрессовка теплотрассы и завершающие этапы, предус­мотренные проектно-сметной документацией, перенесены на 2026-й.

После завершения проекта и запуска новой центральной котельной появится возможность подключить к централизованному теплоснабжению многоквартирные дома, которые сейчас отап­ливаются от автономных котельных. Для их жильцов это будет означать не только более надежное теплоснабжение, но и резкое снижение тарифа – с 600 до 236 тенге за кв. м.

Пример Новоишимского показывает, что при грамотном подходе тарифы могут не только расти, но и снижаться.