Тарифы могут и снижаться ЖКХ 15 января 2026 г. 6:00 3 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО На треть снизилась плата за тепло в селе Новоишимское – административном центре района им. Габита Мусрепова. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Мы уже привыкли к тому, что коммунальные тарифы неизбежно повышаются. Но бывают и обратные тенденции, когда системные решения, инвестиции и ответственность дают ощутимый результат в пользу людей, точнее, их семейного бюджета. Так, к примеру, в селе Новоишимское плата за отопление снизилась сразу на 36,5%. – Обеспечение населения теплом остается одной из ключевых социальных задач. В преддверии отопительного сезона на всех центральных и ведомственных котельных были проведены необходимые подготовительные работы. Сегодня объекты работают в штатном режиме, без сбоев, – сообщил журналистам на брифинге в РСК, отчитываясь о работе за год, аким района им. Габита Мусрепова Руслан Анбаев. Функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии в селе Новоишимское перешли к вновь созданному ГКП «Алпаш». Сто процентов доли в его уставном капитале принадлежит государству. Большие проблемы долгие годы испытывала котельная в микрорайоне Черемушки. Здание этого теплового источника, находившееся в частной собственности, пребывало в крайне изношенном состоянии. В этой связи было принято решение отказаться от аварийного объекта и установить новую блочно-модульную котельную. Работы стоимостью 205,9 млн тенге полностью завершены, котельная и оборудование введены в эксплуатацию. Более того, к объекту дополнительно подключили два многоквартирных жилых дома, ранее отапливавшихся по иной, менее надежной схеме. Параллельно в Новоишимском провели замену труб и комплектующих на теплотрассе, а также отремонтировали котельную в микрорайоне им. Магжана Жумабаева. Общая стоимость этих работ превысила 35 млн тенге. Итог оказался ощутимым для жителей: тариф за отопление снизился с 372 до 236 тенге за кв. м. Существенную роль в этом сыграла и возможность субсидирования услуг теплоснабжения нового государственного коммунального предприятия. Работа в данном направлении продолжается. С 2024 года в селе ведется строительство разводящих тепловых сетей общей стоимостью 2,7 млрд тенге. Подрядчиком выступает ТОО «Даниер». Из-за дефицита финансирования (в пределах около 880 млн тенге) пусконаладочные работы, опрессовка теплотрассы и завершающие этапы, предусмотренные проектно-сметной документацией, перенесены на 2026-й. После завершения проекта и запуска новой центральной котельной появится возможность подключить к централизованному теплоснабжению многоквартирные дома, которые сейчас отапливаются от автономных котельных. Для их жильцов это будет означать не только более надежное теплоснабжение, но и резкое снижение тарифа – с 600 до 236 тенге за кв. м. Пример Новоишимского показывает, что при грамотном подходе тарифы могут не только расти, но и снижаться. #ЖКХ #тарифы #теплоснабжение