Тарифы на производство электроэнергии пересмотрят в Казахстане

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Министерство энергетики РК в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии с вводом их в действие с 1 июня 2023 года.

Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 из них тариф будет сохранен на прежнем уровне.

Как заверили в Минэнерго, при рассмотрении заявок в каждом отдельном случае применялся индивидуальный подход.

«Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.

В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, связанных в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки», – объяснили в МЭ.

Также по поручению главы государства ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа учитывается увеличение зарплаты производственного персонала, чтобы прекратить отток высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Параллельно Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики анализирует влияние повышения предельных тарифов ЭПО на социальное благополучие населения.