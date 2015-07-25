Тайные знаки Дешт-и-Кипчака Свежий выпуск 551 Лев ЛУШИН

Автор сценария и режиссер проекта – Бахыт Каирбеков, сорежиссер – Алексей Каменский.

Бахыт Каирбеков неоднократно обращался к теме истории Отечества, и его фильмы хорошо известны в нашей стране и за рубежом, а выражение «девятая территория» (так называется один из них) стало устойчивым словосочетанием. А вкупе с высоким режиссерским мастерством его ленты не уступают художественным – так они увлекательны, познавательны и необходимы для молодежи.

Тема новой картины – история кипчаков. На Руси они известны как половцы. В XI веке племена кипчаков постепенно занимают территории Южного и Западного Казахстана, Поволжье, Кавказ и побережье Черного моря. Еще до вторжения полчищ Чингисхана на обширном пространстве между Алтаем и Едилем (Волгой) шли интеграционные процессы, объединение родственных тюркских племен, они и привели к образованию единого казахского народа…

Фильм, судя по реакции зала, пришелся по душе казахстанскому зрителю.



