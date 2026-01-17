«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Беседовала Ольга Орлова
В интервью газете «Тurkistan» Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил экологию и личную ответственность граждан как ключевые ориентиры будущего развития страны. Инициатива «Таза Қазақстан» в этом контексте становится стратегией, где чистота среды, вода и устойчивость напрямую связаны с национальной безопасностью и модернизацией Казахстана. Об этом наше интервью с экологом-экспертом Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК, председателем Казахского общества охраны природы Айжан СКАКОВОЙ.