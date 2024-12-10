На что чаще всего жалуются астанчане через онлайн-платформу «Таза Қазақстан»

В столице ведут прием заявок от жителей через онлайн-платформу «Таза Қазақстан», куда каждый может обратиться с проблемой, связанной с благоустройством города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, на сегодня в системе зарегистрировано свыше 1 000 заявок, порядка 900 из которых выполнены. Основные категории заявок включают благоустройство территорий, вопросы освещения, ремонт дорог, озеленение, ликвидацию несанкционированных свалок и улучшение санитарного состояния подъездов.

Так, по столичному району Нура с 1 июня по 8 декабря через платформу «Таза Қазақстан» поступило 221 обращение. Все они отработаны. По итогам принятых мер жители могут оценить работу государственных органов.

К примеру, поступила жалоба на санитарное состояние остановочного павильона. Подрядные организации привели павильон в порядок.

«Ежедневная уборка остановок проводится согласно утвержденным планам. Однако мы всегда оперативно вносим коррективы, если поступают заявки через кол-центр iKomek или портал «Таза Қазақстан». С начала работы портала по вопросам уборки остановок поступило 221 обращение. Все они обрабатываются своевременно, а благодаря обратной связи и оценкам жителей мы видим, насколько горожане удовлетворены проделанной работой. Зимой количество обращений возрастает, так как требуется чаще очищать остановки из-за таяния снега. Также поступают заявки, связанные с работой систем теплоснабжения на остановках. Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей. Главное преимущество портала «Таза Қазақстан» – быстрая и прозрачная обратная связь с жителями», – рассказал главный специалист отдела инфраструктуры акимата района Нура Салавди Арыкбеков.

Также он добавил, что на сегодня налаживается активный контакт с жителями, учитываются их замечания и предложения.