«Таза Казахстан»: новые изделия создают школьники из бытовых отходов

Свои проекты ученики представили на суд жюри, в состав которого вошли преподаватели, психологи и экоактивисты

Фото: акимат Актюбинской области

В общеобразовательной средней школе №56 г. Актобе прошла выставка изделий из переработанных экологически чистых материалов, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Актюбинской области, мероприятие прошло под девизом «Дай вторую жизнь бытовым отходам» и было направлено на повышение осведомленности учащихся о важности переработки бытовых отходов и создания экологически чистых изделий из вторичных материалов.

Конкурс также направлен на активное вовлечение подрастающего поколения в решение социальных задач, обозначенных в общенациональной программе «Таза Қазақстан».

В конкурсе приняли участие учащиеся 8–11 классов из 52 школ города Актобе. Было представлено 24 групповых и 28 индивидуальных работ, созданных 90 школьниками.

Свои проекты школьники представили на суд жюри, в состав которого вошли преподаватели, психологи и экоактивисты.

«Переработка бытовых отходов – это не просто модная тенденция, а осознанная необходимость, с которой связано наше будущее. Формирование экологического самосознания — это не разовая акция, а постоянная работа, которую необходимо проводить через примеры, проекты и личное участие. Наша задача как педагогов – вдохновлять детей на экологическое мышление, показывать, что каждый их шаг имеет значение. Только совместными усилиями мы сможем воспитать поколение, которое будет ценить, и оберегать нашу родину - Казахстан», – отметила преподаватель биологии средней школы №40 Фарида Суйин.

Также поделилась своими впечатлениями одна из ярких участниц конкурса ученица 8 «В» класса средней школы №1 – Кристина Созинова.

«Наша команда выбрала тему переработки бытовых отходов, потому что это очень важная проблема для природы. Мы часто видим, как мусор загрязняет окружающую среду, и задумались, что можем сделать, чтобы этого стало меньше. Мне было очень интересно участвовать в этом конкурсе, потому что я узнала, как важно заботиться об экологии. Я думаю, что каждый из нас может помочь природе, если начнет с чего-то маленького», – сказала она.

По итогам конкурса жюри отметило лучшие и наиболее креативные проекты. Победителям были вручены ценные призы.

В завершение мероприятия участники и их преподаватели отметили, что такие проекты не только способствуют улучшению экологической ситуации, но и укрепляют чувство ответственности и солидарности. Они выразили уверенность, что их пример вдохновит других на активное участие в экологических инициативах, а подобные мероприятия станут доброй традицией.