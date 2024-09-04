Тазы признали исконно казахской породой собак

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Это решение – ключевой этап перед полным признанием казахской породой собак на международном уровне

Фото: qr-pib.kz

Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании казахского тазы («Kazakh Tazy») официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление делами президента

«Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам, а также Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю! Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено много тестов на здоровье, собрана статистика о породе, о зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак является в настоящее время одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане», - сказал президент FCI Тамаш Яккель, комментируя решение генерального комитета.

Напомним, вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания, с 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева находится под патронатом УДП РК. Уполномоченным органом определено министерство экологии и природных ресурсов.

За прошедшие два года была проведена серьезная работа: внесены изменения в соответствующие законы, утвержден стандарт тазы, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки.

Регистрация (признание) пород возможна только через национальные кинологические организации, имеющих полноправное членство в Международной кинологической федерации (FCI).

В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак.

 «Мы выполнили все требования Международной кинологической Федерации (FCI) для признания «Kazakh Tazy» самостоятельной породой. В том числе были проведены масштабные племенные смотры в разных регионах страны, собаки прошли комплексное медицинское обследование, включая важнейшие генетические исследования, которые, в свою очередь, представили неопровержимые доказательства уникальности нашей породы. Исторический обзор полностью охватил происхождение и развитие породы с более чем 4 тысячелетней историей и окончательно закрепил наименование породы «Казахский тазы». Мы провели специальную монопородную выставку, на которой члены комиссии FCI по стандартам и науке смогли обследовать 100 собак породы тазы. На основании результатов все этой кропотливой работы сегодня единогласным решением Генерального комитета FCI казахский тазы был официально признан на мировом уровне», – сказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

Он добавил, что тазы – это неотъемлемая часть национальной культуры и истории, поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения и популяризации национальной породы.

 

#тазы #международное признание #порода собак

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