​ТБО закон не писан

АО «Тартып» – одна из 34 компаний, работающих на рынке города по вывозу ТБО. Она создана с участием акимата и является правопреемницей коммунального предприятия, обслуживавшего весь город. Эта сфера представляет собой конкурентный рынок, где все компании каждые пять лет участвуют в тендерах. Но у алматинцев на слуху именно эта компания, потому что, исходя из опыта, производственной мощности, наличия техники, соответствующей базы, именно она в последние годы выигрывает большую часть тендеров.

Устраняя пробелы

Управление ТБО для мегаполисов мира давно является не только частью их устойчивой жизнедеятельности, но и экономики. Наша газета не раз поднимала эту актуальную для Алматы проблему. На сей раз мы решили получить информацию из первых уст, у практиков, а не теоретиков. По мнению председателя правления АО «Тартып» Айбека Рахимова, в этой сфере накопилось много проблем, но все их необходимо начинать решать с совершенствования законодательства, устраняя пробелы.

Сегодня вопросы вывоза и утилизации ТБО решаются на уровне местных исполнительных органов власти. Хотя все правила и нормы должны быть четко прописаны на уровне закона и быть едиными для всей страны. Он предлагает рассмотреть самые простые вопросы, без которых пока нельзя говорить о раздельном сборе мусора. А он начинается именно с контейнерной площадки.

Кто должен ими управлять? Кто несет расходы за их содержание? В идеале они должны управляться КСК, хотя земля муниципальная. Сегодня все расходы, касающиеся контейнерных площадок и контейнеров, не входят в тариф за вывоз мусора. Многие вопросы, касающиеся вывоза ТБО, находятся на стыке управления природных ресурсов и природопользования, управления энергетики и ЖКХ, департамента экологии и СЭС. Но перед ними стоят разные задачи. При этом сам вопрос управления ТБО в ведении управления природных ресурсов и природопользования под кураторством замакима города, которому приходится координировать действия всех ведомств.

Отрадно, что новое руководство взглянуло на проблему ТБО не с местечковой позиции, а именно с точки зрения экологии. Поэтому всех сотрудников и работников компании А. Рахимов убеждает в том, что они не мусорщики, а представители сервис-компании, оказывающей услугу городу по его очистке.

– Но почему все современные и дорогостоящие мусороперерабатывающие заводы, так необходимые нашему городу, оказались бесхозными и прекратили свое существование, не проработав и пары лет?

– Из-за отсутствия четкого законодательства в этой сфере. Правила регулируются маслихатами. Но не все в их силах. Вторая проблема – прямая зависимость мусороперерабатывающих заводов от мусоровывозящих организаций. Работа завода зависит от их желания. Мы же считаем, что должна быть четкая вертикаль – вывоз, сортировка, переработка, утилизация. Все эти процессы должны быть в одних руках. Да, строительство подобных заводов во всем мире проводится за счет инвесторов, которые защищены законами. Но чем защищены средства потенциального инвестора на нашем рынке? Допустим, у него есть своя мусоровывозящая компания, но нет гарантий, что через пять лет она будет работать на этом рынке. Тогда его завод не выживет.

– Меняется ли к лучшему ситуация на городском полигоне?

– Отрадно, что сегодня мы имеем влияние на него, поэтому требуем, чтобы за наши деньги они производили правильное захоронение и проводили рекультивацию почвы. Мы изучили опыт тех стран, где нет раздельного сбора мусора. На первом этапе мы поставили перед собой задачу совершенствовать процесс вывоза мусора, наладить правильное захоронение и рекультивацию почв, поставить сортировку. Только за услуги приема ТБО наша компания платит ежемесячно 50–60 млн тенге полигону, из которых 30–40 млн тенге он тратит на захоронение и рекультивацию. Правильное захоронение мусора представляет собой слоеный пирог, верхний покров которого возможно культивировать озеленением. Мы часто ставим в пример Европу, но там же действуют четкие и жесткие законы в этой сфере. Да и тарифы в десятки раз выше. Надо понимать, что управление отходами – серьезная отрасль городского хозяйства, которая начинается с культуры быта населения и раздельного сбора мусора.

Ты чье, ТБО?

– Мы занимаемся вывозом ТБО, но у нас в стране до сих пор нет его четкого определения, – продолжает мой собеседник. – Зачастую нам приходится вывозить строительный мусор, старую бытовую технику и мебель, листву. Все это оставляют возле контейнерных площадок нерадивые жильцы, недобросовестные мусоровывозящие компании и КСК. Да, периметр пять метров – это территория контейнерной площадки, которая обслуживается мусоровывозящей компанией. Но при этом вышеназванные виды мусора зачастую оказываются за пределами периметра сбора ТБО. И в этом вопросе нет четких разграничений обязанностей между КСК и нами, то есть управляющей и обслуживающей компаниями, а также с другими надзорными и контролирующими органами. Нет четких рычагов фиксации и наказания в случаях нарушения правил сбора ТБО на контейнерных площадках. Поэтому мы вынуждены держать целый парк тракторов и самосвалов, чтобы вывозить вышеназванный мусор, обслуживание которого не входит в тарифы.

По условиям тендера на эту компанию возлагаются только обязательства по вывозу ТБО, но она оказывает дополнительные услуги, не входящие в ее тариф, исходя из социальной ответственности. В частности, борется со стихийными свалками, образующимися в районах. Также она устраняет последствия стихий.

Бытует устойчивое мнение, что вывоз мусора это проблема местных исполнительных органов и мусоровывозящей компании, тогда как это вопрос экологии, то есть государственной важности. В его решение должны быть вовлечены также государственные органы, мусороперерабатывающие заводы, полигоны и, конечно же, население.

– Горожане в целом всегда – за экологию и чистоту города, они хотят, чтобы у нас было как в Европе, но сравните тарифы, – рассуждает Айбек Рахимов. – Можно понять местные исполнительные органы. Тарифы – это социальная сфера, и они всегда за удержание их от колебаний. Но неверно, что с 2011 года не пересматривались наши тарифы, хотя за это время были девальвации, рост цен на дизельное топливо. Все запчасти к автомобилям подорожали, так как они импортные. Компании не могут все время работать себе в убыток.

АО «Тартып» добросовестно вывозит мусор на городской полигон в 20 км от Алматы, хотя специалист не уверен, что остальные компании поступают так же. Если Казахстан стремится к принципам «зеленой» экономики, к сохранению экологии, захоронению безвредных хвостов без ядовитых веществ, необходимо прежде вытащить их, а значит вложить средства в эту технологию. Это тоже серьезный процесс, требующий скоординированных действий государственных и центральных органов власти, местных исполнительных органов, компаний, которые занимаются переработкой и захоронением отходов и населения.

– Уверен, что многие готовы платить на сто тенге в месяц больше за сортировку и переработку мусора, в целях сохранения экологии, – убежден А. Рахимов. – Могу заверить, что мусоровывозящие компании готовы к раздельному сбору мусора. Но готово ли к этому население? Надо признать, что в нынешних условиях это утопия. Даже если люди начнут сортировать его, готовы ли к этому контейнерные площадки? При сортировке мусора и вывозящая компания обязана сделать один рейс на полигон с пищевыми отходами, вторым рейсом вывезти все вторсырье. Для этого необходимо в полтора-два раза увеличить количество автомашин. Кто поставит для города новые контейнеры для вторсырья, которые должны отличаться от предназначенных для пищевых отходов? Для вложения таких средств необходимы гарантии возврата. Поэтому трудно заставить компанию-временщика сделать такие долгосрочные инвестиции.

Как защитить инвестора?

Исходя из нынешних реалий, сегодня городу необходимы мусоросортировочный и перерабатывающий заводы, но опять встает вопрос о защите инвестиций. Должны быть и гарантии, что их дочерняя компания будет в течение двух десятилетий заниматься вывозом мусора. Отрадно, что руководство города понимает эту ситуацию. Аким Алматы Б. Байбек неоднократно заявлял о готовности разработки и внедрения механизмов добросовестного государственно-частного партнерства, с правовой защитой инвесторов в решении экологических проблем.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, инвесторы совместно с акиматом города в начале этого года разработали новую стратегию управления ТБО. Инвесторы готовы построить новый мусоросортировочный завод и закупить 50 единиц транспорта, а акимат обязуется отремонтировать 862 контейнерные площадки и обновить парк контейнеров до конца 2016 года. Суть проекта в том, что на начальном этапе запустится сортировочный комплекс. Затем планируется выбор технологии по переработке вторсырья. Алматы в год вырабатывает более 500 тысяч тонн мусора, но никто не владеет достоверной информацией о том, сколько процентов в нем составляют ПЭТ-бутылки, пластик, бумага и картон, металлы и батарейки.

Выявить фактический морфологический состав мусора можно после качественной механизированной сортировки, и только после этого планировать соответствующие мощности глубокой переработки. В то же время возникает вопрос – зачем создавать дополнительные перерабатывающие предприятия в Алматы, когда в городе уже действуют завод республиканского значения по переработке картона и стекольная компания САФ. Город может занять свободную нишу и стать переработчиком ПЭТ, ПНД и ПВД отходов в масштабе страны. Это хороший пример ГЧП, когда у сторон есть четкая стратегия с распределением функций и обязательств.