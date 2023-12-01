Театр без границ

Арнур, как и многие его коллеги в театре, имеет свою историю преодоления. Несчастный случай произошел, когда ему было 23 года, к тому времени он – студент столичной Мед­академии. В жаркий летний день, прогули­ваясь по городу, он заметил в реке тонущую девушку. Пы­таясь ее спасти, прыгнул в воду, но ударился головой и получил травму позвоночника.

– Я сознания не терял, ко мне подплыли, вытащили на берег, и там уже понял, что не чувствую рук и ног. А девушка была жива, на самом деле она не тонула, а играла со своим парнем. Дальше – больница, операция, реабилитация, – вспоминает о том непростом периоде жизни Арнур.

Прикованный к инвалидной коляске, парень два последующих года провел будто в тумане – не хотелось ничего делать. О профессии врача даже не думал. От отчаяния его спасла тогда девушка, а сейчас жена Лаура, которая всегда была рядом.

В 2013 году сыграли свадьбу. Арнур активно стал выходить в общество, работал волонтером в партийном крыле «Jas Otan». Инициативного парня заметили: вскоре он перешел на штатную должность в партии, где занимался проблемами людей с ограниченными возможностями. Параллельно вел свою программу на радио «Астана».

Жизнь налаживалась! Через несколько лет, получив важный опыт работы с такими же, как он людьми, Арнур ушел с работы в партии. Основал общественное объединение, где уже сам защищал права и организовывал досуг для граждан с инвалидностью.

Идея создания инклюзивного театра пришла в 2017 году после посещения концерта.

– Ко мне подошла глухонемая зрительница и сказала, что не слышит и не понимает, о чем концерт. И тогда я подумал, а почему бы не помочь ей, не создать такое место, где каждый человек с инвалидностью чувствовал бы себя как дома, понимал, о чем поют, танцуют и говорят, – улыбнулся наш собеседник.

Так, под его началом стали объе­диняться творческие личнос­ти. Арнур придумывал миниа­тюры, давал людям с инвалидностью высказываться. Называл это реабилитацией творчеством. Проект вскоре стал единственным участником от Казахстана на международном фестивале театров для особенных людей.

– Фестиваль дал нам хороший старт. Мы поставили спектакль «Қызыл алма», в котором сыграли пять глухонемых актеров. На языке жестов с сурдопереводом они разыграли на сцене настоящую драму, показали эмоции и получили восторженные отзывы зрителей.

Несколько лет творческий коллектив действовал на добровольных началах, выступая на разных культурных площадках.

Поворотный момент произошел в 2021 году, когда столичный акимат предоставил общественникам отдельное помещение при театре «Жастар», включив их в бюджетное финансирование. Так официально заработал инклюзивный театр «Қанаттылар».

Особенность нового театра была в том, что на одной сцене встречались непрофессиональные актеры со всеми видами инвалидности.

– Да, есть отдельные спектак­ли слабослышащих актеров в разных регионах, но не было театра, который объединил бы людей с разными категориями инвалидности. Только на нашей сцене можно увидеть коллаборацию артистов на коляске с глухонемыми или незрячих актеров с людьми с ДЦП, – отмечает Арнур.

По словам руководителя теат­ра, вначале таким людям сложно было понимать друг друга. В отличие от других театров репетиции здесь занимали много сил и времени. Но актеры не сдавались, постепенно привыкали, сдружились и помогали друг другу.

В инклюзивном театре все подчинено порядку. Каждый день люди с инвалидностью приходят на репетиции, с утра до четырех часов дня они проходят курсы актерского мастерства, рабо­тают над речью, пластикой, поют и танцуют. Все это нужно, чтобы каждое движение актеров было отточено до автоматизма. Например, незрячим исполнителям важно свободно передвигаться по сцене, точно зная, где находятся предметы и партнеры.

– Мы, конечно, учитываем физические способности каждого актера. Пишем роли, если надо, переделываем и подгоняем их под конкретного человека. Также мы привлекаем к работе здоровых актеров, режиссеров, хореог­рафов, музыкантов, которые обучают наших воспитанников, подсказывают и помогают. Это еще больше мотивирует держать планку, стараться и ничем не уступать здоровым коллегам, – уверен Арнур.

Открыв театр, нужно было громко и ярко заявить о себе. Таким заявлением стал спектакль «Қанаттылар» – история о девушке на коляске, которая влюб­ляется в парня и идет к своей мечте наперекор испытаниям. На подготовку спектакля понадобилось около семи месяцев. Арнур Искаков с единомышленниками сам писал сценарий и музыку к постановке. Параллельно искал артистов, а утвердив на роли, занимался с ними каждый день.

Спектакль стал важным культурным событием в театральной жизни страны: о нем говорили, писали, обсуждали игру актеров. Главную роль сыграла Малика Муктарова – мастер спорта международного класса по спортивным и бальным танцам на колясках. Ее игру и мастерство отмечали многие. К сожалению, 23-летняя девушка с волевым характером ушла из жизни в мае этого года… Но оставила яркий след, сыграв одну из сильных и запоминающихся ролей.

Все постановки проходят на главной сцене театра «Жастар».

– Мы учитываем репертуар ­театра «Жастар». Заранее подаем заявку, чтобы наши спектакли включили в репертуар. В месяц показываем по три-четыре спектакля, – продолжает руководитель «Қанаттылар».

На сегодня в копилке театра шесть спектаклей. В них задействованы 37 актеров, из них: 11 – слабослышащие, четверо – незрячих, еще четверо – колясочники и двое – с диагнозом ДЦП.

Так, недавно в труппу приняли 46-летнего Армана Салиева. Несмотря на ограничение по зрению, мужчина активен и готов получить свою первую роль.

– Коллектив очень дружный, хорошо меня встретили. Я вокалист, окончил Курский музыкальный колледж имени Свиридова по классу вокала. Сейчас в театре познаю азы актерского мастерства, сценической речи. Надеюсь, что скоро получу роль в спектакле, – улыбается мужчина.

А молодые актрисы Алина Гриневич и Тогжан Рустембек уже исполняют роли в спектаклях на жестовом языке.

– Я играю роль лисицы в сказке для детей на жестовом языке «Үй таңдаған лақ», – рассказывает Алина. – Когда пришла в театр, поначалу было сложно, но меня поддержали коллеги, и все получилось. Сейчас могу сказать, что театр – это мой дом. Он дает мне свободу, дает возможность высказать все то, что накопилось внутри.

А Тогжан исполняет роль девушки Жибек в спектакле «Күле аласыз ба?».

– В нем много танцев и пения. Поэтому тщательно готовилась с хореографом. Мне важно движениями показать то, что словами не скажешь, а для этого требуется большое мастерство, – считает актриса.

К моменту нашего визита творческий коллектив активно репетировал сцену для театрального представления на предстоящем концерте во Дворце мира и сог­ласия. Также в декабре труппа планирует совершить свои первые гастроли в Актобе. В следую­щем году коллектив порадует зрителей еще тремя премьерами.

Несмотря на развитие театра, Арнур Искаков признается, что бюджетного финансирования на их деятельность все же не хватает. Приходится на многом экономить, самим покупать реквизиты, шить костюмы и работать зачастую на голом энтузиазме.

– В будущем мы хотели бы работать как отдельный театр. Мечтаем о том, чтобы наши актеры получали достойную оплату, имели свою сцену с красочными декорациями и красивыми костюмами. Мы к этому идем, повышаем уровень наших спектаклей. Хотим показать, что люди с инвалидностью могут выходить на сцену и играть профессионально не хуже здоровых актеров. Ведь творчест­во не имеет никаких границ!