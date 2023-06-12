Технологии завтрашнего дня

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Александр Вербинин

Современные цифровые технологии до неузнаваемости меняют целые отрасли, особенно преуспел в этом направлении финансовый сектор.

фото Игоря Бургандинова

О влиянии новых технологий на нашу жизнь говорили участники панельной сессии «В авангарде финансов: инновации как движущая сила устойчивого развития» Международного форума Астана. Дискуссионная площадка собрала представителей частного сектора, регуляторов и сектора государственного управления для максимально полного отражения палитры мнений по рассматриваемым вопросам.

Участники панели констатировали, что серьезным стимулом для развития цифровых технологий в мире и Казахстане стала пандемия коронавируса. Вынужденный локдаун стимулировал многие банки нарастить функционал своих онлайн-сервисов. Пандемия завершилась, а приобретенная привычка получать многие банковские и государственные услуги онлайн у пользователей осталась. Об этом в частности свидетельствует и снижение доли наличных денег в обороте, что, в свою очередь, ведет к естественному сокращению доли теневой экономики.

Совершенствование финансовых технологий также меняет поведение казахстанцев в вопросах участия в фондовом рынке. Как отметил модерировавший сессию управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Ренат Бектуров, в 2018 году во время IPO АО «НАК «Казатомпром» порядка 3 тыс. казахстанцев приняли участие в размещении акций компании. Между тем уже в 2022 году в рамках первичного публичного размещения бумаг «КазМунайГаза» число частных инвесторов превысило уже 70 тыс. человек. Весьма вероятно, что такой рост активности казахстанцев в приобретении акций госкомпаний связан с тем, что теперь для покупки бумаг нет необходимости ехать в офис компании-брокера, открывать счет и заключать договор на оказание услуг. Доступ к фондовому рынку все желающие могут получить, как сейчас принять говорить, абсолютно «бесшовно» – эта опция доступна в ряде мобильных приложений, в том числе банков второго уровня.

Сегодня уже никого не удивишь тем, что в банковском мобильном приложении можно не только управлять своими счетами, но и получать доступ к электронным документам, сотням государственных услуг, покупать и ставить на учет автомашины, подписываться на газеты, и многое-многое другое. Хотя еще несколько лет назад в это было бы сложно поверить.

Участвовавший в дискуссии директор по финансовым технологиям Валютного управления Сингапура Сопненду Моханти рассказал, что в его стране финансовые технологии также совершили гигантский скачок в последние годы.

– В 2015 году инвестиции в финтех были около нуля – всего около 20 миллионов долларов в год. В прошлом году этот показатель составил 2 миллиарда долларов, – поделился представитель сингапурского регулятора.

По его словам, развитию отрасли способствовало четкое регуляторное определение этой новой сферы бизнеса, благодаря чему на рынке были сформированы понятные правила игры и созданы благоприятные условия для инвестиций. Сопненду Моханти пояснил, что компании, желающие работать в сфере финансовых технологий, должны либо получить соответствующую самостоятельную лицензию и работать под государственным надзором, либо войти в партнерские отношения с банками, у которых уже есть лицензия, и предоставлять клиентам свои инновационные услуги, используя инфраструктуру действующего финансового института-партнера.

Участники панельной сессии отметили, что новые игроки рынка финансовых технологий имеют некоторые преимущества перед компаниями-ветеранами. К примеру, некоторые американские банки, приступившие к обслуживанию электронных платежей еще в 80-е годы прошлого века, сегодня продолжают пользоваться технологическими наработками тех лет, написанными на устаревших уже языках программирования. Тогда как новые компании, не имеющие такого «исторического наследия», могут позволить себе внедрять самые передовые из имеющихся на рынке технологий и отвоевывать значительные доли рынка у первопроходцев, продолжающих, к примеру, до сих пор выпускать в обращение бумажные чековые книжки.

#Астана #технологии #РК #форум Астана #AIF

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