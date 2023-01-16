Тела двух "чёрных" старателей нашли под завалами в неработающей шахте Степногорска

Один из них ранее работал на шахте проходчиком.

Фото: rus.azattyq.org

Тела двух незаконных старателей найдены под завалами в неработающей шахте поселка Бестобе. Полицейские начали досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Степногорска поступило сообщение от диспетчера рудника шахты "Центральная" о том, что на 520 горизонте под обвалами руды обнаружены тела двух мужчин.

В ходе первоначального сбора материалов установлены личности погибших. Один из них – житель поселка Бестобе, 1986 года рождения. К слову, несколькими годами ранее работавший на шахте проходчиком.

Второй погибший – 35-летний житель Степногорска.

Со слов свидетеля, также незаконного старателя, тела мужчин были обнаружены под грудой руды, а затем при помощи других старателей подняты на поверхность.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 269-1 ч.3 УК РК "Незаконное проникновение на охраняемый объект".

Расследование продолжается, добавили в полиции.