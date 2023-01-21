Парень и девушка погибли в Шымкенте

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Эксперты устанавливают точную причину смерти двух молодых людей в Шымкенте, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Об этом рассказали в пресс-службе газоснабжающей компании ШПФ АО "КазтрансгазАймак".

Тела 21-летнего парня и 20-летней девушки найдены в одной из квартир микрорайона Север. Установлено, что причиной предполагаемой гибели явилось отравление угарным газом.

"Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение технических условий монтажа газовых приборов: газовая плита и проточный водонагреватель самовольно вынесены и установлены на лоджии. При этом соединительная труба (гофра) над проточным водонагревателем неплотно присоединена к патрубку проточного водонагревателя и выведена через стену на улицу на уровень стены, конец сплющен. Вне помещения дымоход отсутствует. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя", – сообщили подробности ШПФ АО "КазтрансгазАймак".