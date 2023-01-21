Парень и девушка погибли в Шымкенте

Происшествия
38

Пара погибла от угарного газа.

Фото: Kazpravda.kz

Эксперты устанавливают точную причину смерти двух молодых людей в Шымкенте, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Об этом рассказали в пресс-службе газоснабжающей компании ШПФ АО "КазтрансгазАймак".

Тела 21-летнего парня и 20-летней девушки найдены в одной из квартир микрорайона Север. Установлено, что причиной предполагаемой гибели явилось отравление угарным газом. 

 "Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение технических условий монтажа газовых приборов: газовая плита и проточный водонагреватель самовольно вынесены и установлены на лоджии. При этом соединительная труба (гофра) над проточным водонагревателем неплотно присоединена к патрубку проточного водонагревателя и выведена через стену на улицу на уровень стены, конец сплющен. Вне помещения дымоход отсутствует. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя", – сообщили подробности ШПФ АО "КазтрансгазАймак".

Популярное

Все
Тела парня и девушки обнаружены в Шымкенте
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
Яблоки на снегу
115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы (видео)
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом

Читайте также

Происшествия
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Происшествия
Спасателя ударило током при тушении пожара на рынке в Таразе
Происшествия
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Пассажир угнал Lexus и разбился на нём в Уральске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]