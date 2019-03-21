​Телефонные разговоры

Свежий выпуск
493

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Респуб­лики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступ­лением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном государственном посту.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу Узбекистана за теплые поздравления и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

Лидеры также обменялись поздравления­ми по случаю праздника Наурыз.

Собеседники отметили особую роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-узбекских отношений.

Разговор состоялся по инициа­тиве узбекской стороны.

* * *

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербай­джана за поздравления, отметив неизменность курса всестороннего развития казахстанско-азербайджанского взаимодействия.

В ходе разговора также была отмечена особая роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении казахстанско-азербайджанских отношений.

В завершение главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба Президента РК.

Популярное

Все
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Ветеринара из Аксу оштрафовали за убийство Лайки
Вывозить сельхозживотных запретили в Костанайской области
В Актау началась зимняя перепись птиц
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы (видео)
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
Крупный пожар в Алматы: горит склад в Жетысуском районе (видео)
Высмеянная в Сети американская модель получила корону "Мисс Вселенной"
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Шесть человек едва не погибли в своей квартире из-за непотушенной сигареты в ВКО (видео)
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Ледяная благодать
Свежий выпуск
Кавендиш в «Астане»
Свежий выпуск
Битвы за плей-офф
Свежий выпуск
Труд во благо общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]