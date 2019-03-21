​Телефонные разговоры

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Респуб­лики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступ­лением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном государственном посту.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу Узбекистана за теплые поздравления и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

Лидеры также обменялись поздравления­ми по случаю праздника Наурыз.

Собеседники отметили особую роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-узбекских отношений.

Разговор состоялся по инициа­тиве узбекской стороны.

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Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербай­джана за поздравления, отметив неизменность курса всестороннего развития казахстанско-азербайджанского взаимодействия.

В ходе разговора также была отмечена особая роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении казахстанско-азербайджанских отношений.

В завершение главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба Президента РК.