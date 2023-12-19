Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

О приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания предупредили в АО «Казтелерадио», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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В пресс-службе организации сообщили, что 23 декабря с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра «Қазмедиа орталығы» планируется замена сетевого оборудования всего технокомплекса.

Также, АО «Казтелерадио» будут проведены профилактические работы с закрытием сервиса на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.