Статьи Тема фильма – туризм Алия САДЫКОВА

Фильм снимался по заказу Национальной ассоциации индустрии туризма РК и казахстанских компаний MADEYEZ Entertainment и Friends Media Group.



– Я пять лет прожил в Китае, работал в Шанхай-ЭКСПО, – рассказывает автор идеи, президент компании MADEYEZ Entertainment Мади Жакыпов. – Когда говорил китайцам про Казахстан, то видел лишь недоуменное пожимание плечами. То, что они даже не слышали про своего ближайшего соседа, меня очень задело. А тут как раз в Шанхай приехал мой друг, голливудский продюсер Ди Джерри. Он познакомил меня с режиссером-документалистом CCTV Нино Ванг. Наши с ней интересы совпали – она, оказывается, давно хотела снять фильм о Казахстане.

Нино Ванг, до того как приехать в Казахстан со своей командой, побывала в 40 странах мира, чтобы рассказать о них зрителю. На пресс-конференции с казах­станскими журналистами Нино призналась, что ей очень понравилось у нас.



– Здесь испытала море эмоций и переживаний. В каждом из уголков этой удивительной страны, где я побывала, мне хотелось остаться, – говорит она.



Отметим: все, о чем Нино Ванг будет рассказывать в режиме прайм-тайм интернациональному зрителю (CCTV, кроме Китая, смотрят в англо-, испано-, франко-, арабо- и русскоязычных странах), побывав за 14 дней в пяти областях Казахстана (Астане, Семее и их окрестностях, а также в городах и древних городищах, расположенных на Великом шелковом пути), она не только увидела своими глазами, но и участвовала лично: одевшись в национальную одежду, готовила старинные казахские блюда, будучи прекрасной наездницей, участвовала в национальной игре "Кыз-куу", облачившись в кольчугу, стреляла из лука, ночевала в юрте, участвовала в археологических раскопках под Таразом, побывала на съемочной площадке первого казахского блокбастера "Кочевник", взяла интервью у президента и режиссеров АО "Казахфильм", посетила мавзолей Абая. Кстати, когда группа приехала в Семей, там шел дождь, было пасмурно. Но когда подошли к двери мавзолея великого мыслителя и поэта, солнце вдруг на минутку выглянуло из-за туч. И в этом гости увидели добрый знак.



По словам президента национальной ассоциации индустрии туризма Гаухар Женисбек, именно это направление – этно- и экотуризм – является наиболее интересным для иностранного туриста, порядком уставшего от изъезженной вдоль и поперек Европы.



– Теперь им хочется чего-то самобытного, аутентичного, то есть подлинного. А Казахстан отвечает всем этим запросам, – говорит она. – Приглашая специализирующуюся на этом съемочную группу, мы хотим сделать этнотуризм массовым направлением. В том числе и для китайских туристов. В 2013 году деньги, которые жители Китая потратили за рубежом, превысили 100 миллиардов долларов. В Казахстан раньше они больше приезжали по делам бизнеса, но в последнее время, в связи с наметившейся тенденцией перемещения туризма из Европы в страны Юго-Восточной Азии, у нашей страны появились шансы привлечь внимание и туристов.



Даже в крохотных роликах, которые показала Нино, чувствуется громадная экспрессия и личность ведущего, рассказывающего о чужой культуре так, что даже у нас, казахстанцев, захватывает дух. Видя уникальные кадры, невольно думаешь: "Неужели это наша страна? Как мало мы, оказывается, знаем о ней и о себе".



О том, с какой самоотдачей работала китайская журналистка, рассказывает координатор проекта Жулдыз Сейсембекова.



– Мы спали по три-четыре часа и прак­тически не ели – Нино торопилась успеть многое. Мимо ее внимания не проходило ничего. Как-то в пути оператор попросил остановиться, чтобы снять дорогу, проходящую через лес. Выйдя из машины, мы увидели у обочины растерзанную волками тушу лошади. Вокруг вилось воронье, мы не решались подойти, но Нино уже бежала вместе с фотографом и оператором. Тут же включилась в работу и, пересыпая свою речь легендами и историями, услышанными от местных жителей, стала рассказывать в кадр о том, что эта лошадь не пережила предыдущую ночь.



А как режиссер была искренне потрясена, когда напротив съемочной площадки фильма "Кочевник" увидела старинное наскальное изображение Будды. Местный гид рассказал, что это место, малоизвестное даже самим казахстанцам, особенно привлекает иностранных туристов, исповедующих буддизм, и йогов. Нино заинтересовало, каким образом в мусульманской стране могло появиться изображение буддистского божества. По словам гида, есть несколько версий. Его могли оставить монголы или калмыцкие монахи, но более правдоподобно выглядит версия о том, что это след Великого шелкового пути – он как раз проходил на этом кусочке реки Или.



Приехав под вечер к Чарынскому каньону, на ночлег расположилась в юрте. Ее не испугали ни холод, ни отсутствие условий.



Китайский документалист встретилась и с фольклорной группой "Тенгри". Ее впечатлила игра Ерлана Сабитова на старинном инструменте – кобызе. По ее словам, в звуках древнего инструмента ей слышалось дыхание Великой степи. Но наибольшее потрясение она испытала от встречи с актером Ербулатом Тогузаковым – исполнителем главной роли в фильме "Шал". И хотя говорили они на разных языках, но отлично понимали друг друга. Смотревшая перед приездом в Казахстан фильм "Шал" Нино никак не могла поверить, что Тогузаков – непрофессиональный актер. Там же, на "Казахфильме", съемочная группа из Китая приняла участие в съемках четвертой части киноэпопеи "Путь Лидера". Режиссер Рустем Абдрашов, озвучивая картину, как раз собирался вставить фразу на любом иностранном языке.



– Я предложила, чтобы это сделали наши китайские гости, – говорит Жулдыз Сейсембекова. – Режиссер согласился. Нино, оператор Сонг и фотограф Вей поздоровались на китайском и английском, что-то обсудили между собой.



– Фильм, снятый китайским режиссером, – первый шаг к производству качественной кинопродукции о Казахстане, – утверждает президент Национальной ассоциации индустрии туризма Гаухар Женисбек. – В дальнейшем мы будем приглашать известных журналистов и из других стран тоже. В следующем году, в частности, намечены проекты с Японией и Южной Кореей.

