Темиртаусцы не будут платить за отопление в случае недогрева со стороны ТЭЦ

Энергетика
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После многочисленных жалоб от жителей Темиртау акимат и руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» приняли решение, что горожане не будут платить за тепло в случае недогрева со стороны ТЭЦ-2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Фото: Kazpravda.kz

К темиртаусцам обратился директор коммунального предприятия «Окжетпес – Т» Сергей Работягов.

«В связи со сложившейся ситуацией в связи с прохождением отопительного сезона, связанного с недогревами со стороны ТЭЦ-2, в адрес ТОО «Окжетпес – Т» поступает большое количество обращений от потребителей по поводу перерасчета за недополученное тепло. Руководством города и руководством «АМТ» было принято решение, что за отпуск тепловой энергии с ТЭЦ-2 при недогреве больше чем 5 градусов, оплата будет производиться по нулевой ставке. Начисление за покупку тепловой энергии с ТЭЦ-2 жителям города производиться не будет. Температурный график в свою очередь «Окжетпес – Т» выложит на своей официальной странице», – сказал он. 

Горожане будут платить только за услуги транспортировки воды до квартир.

 

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